HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |22:42 WIB
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
Lando Norris kala mentas di F1 2024. (Foto: F1)
A
A
A

HASIL race F1 GP Abu Dhabi 2024 sudah diketahui. Pembalap McLaren, Lando Norris, sukses meraih kemenangan. Hasil manis Lando Norris ini pun membuat McLaren menyabet gelar juara konstruktor.

Race atau balapan F1 GP Abu Dhabi 2024 digelar di Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi, pada Minggu (8/12/2024) malam WIB. Lando Norris finis dengan catatan waktu 1 jam 26 menit 33,291 detik.

McLaren juara konstruktor F1 2024

Balapan F1 2024 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sports dengan klik di sini

Di podium, Lando Norris ditemani duo Scuderia Ferrari. Ada Carlos Sainz Jr di posisi kedua dan juga Charles Leclerc di urutan ketiga.

Sementara itu, sang juara dunia F1 2024, Max Vertappen, tak mampu tembus 5 besar. Dia finis di urutan keenam dalam balapan seri terakhir F1 2024 ini.

Jalannya Balapan

Lando Norris memulai balapan dengan begitu apik. Dia langsung tancap gas dan memimpin jauh balapan, meninggalkan para rivalnya.

Sementara itu, Verstappen langsung terlibat insiden. Ada drama antara Verstappen dengan Piastri di tikungan pertama. Kala itu, kedua pembalap tersebut bertabrakan ketika Verstappen mengerem terlalu keras di sisi McLaren.

Insiden ini menguntungkan Carlos Sainz. Dia langsung melesat ke posisi kedua. Dalam balapan ini, Verstappen juga harus ketiban apen karena kena hukuman 10 detik. Hukuman ini diberikan usai dirinya bentrokan dengan Valtteri Bottas.

Halaman:
1 2
