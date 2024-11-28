Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari

Link live streaming F1 GP Qatar 2024 di Vision+ bisa disimak di artikel ini (Foto: Vision+)

JAKARTA – Sirkuit Internasional Losail, Losail, siap menjadi salah satu panggung penentuan dalam pertarungan sengit Formula 1 musim 2024. F1 GP Qatar 2024 menjadi dua balapan terakhir yang sangat krusial. Saksikan balapannya dengan klik di sini.

Setelah empat musim dikuasai Max Verstappen dari Red Bull, rival-rival tangguh seperti Lewis Hamilton, Sergio Perez, dan Charles Leclerc berjuang keras untuk merebut kemenangan dan memastikan posisi terbaik di klasemen akhir musim ini. Pertarungan kini tinggal antara McLaren dan Ferrari di konstruktor.

Balapan akan berlangsung pada 29 November 2024 hingga 1 Desember 2024, berikut jadwal lengkapnya:

Jumat, 29 November 2024

• 20.25 WIB: Formula 1-Practice 1

Sabtu, 30 November 2024

• 00.01 WIB: Formula 1-Qualifying Pre Show

• 00.26 WIB: Formula 1-Qualifying

• 01.14 WIB: Formula 1-Qualifying Post Show

• 20.00 WIB: Sprint Race Pre Show

• 20.56 WIB: Sprint Race

• 21.30 WIB: Sprint Race Post Show

Minggu, 1 Desember 2024

• 00.15 WIB: Formula 1-Qualifying Pre Show

• 00.55 WIB: Formula 1-Qualifying

• 02.00 WIB: Formula 1-Qualifying Post Show

• 21.30 WIB: Formula 1-Grand Prix Sunday

• 22.55 WIB: Main Race