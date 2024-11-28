Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |13:06 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Link live streaming F1 GP Qatar 2024 di Vision+ bisa disimak di artikel ini (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Sirkuit Internasional Losail, Losail, siap menjadi salah satu panggung penentuan dalam pertarungan sengit Formula 1 musim 2024. F1 GP Qatar 2024 menjadi dua balapan terakhir yang sangat krusial. Saksikan balapannya dengan klik di sini

Setelah empat musim dikuasai Max Verstappen dari Red Bull, rival-rival tangguh seperti Lewis Hamilton, Sergio Perez, dan Charles Leclerc berjuang keras untuk merebut kemenangan dan memastikan posisi terbaik di klasemen akhir musim ini. Pertarungan kini tinggal antara McLaren dan Ferrari di konstruktor.

F1 2024

Balapan akan berlangsung pada 29 November 2024 hingga 1 Desember 2024, berikut jadwal lengkapnya:

Jumat, 29 November 2024

• 20.25 WIB: Formula 1-Practice 1

Sabtu, 30 November 2024

• 00.01 WIB: Formula 1-Qualifying Pre Show

• 00.26 WIB: Formula 1-Qualifying

• 01.14 WIB: Formula 1-Qualifying Post Show

• 20.00 WIB: Sprint Race Pre Show

• 20.56 WIB: Sprint Race

• 21.30 WIB: Sprint Race Post Show

Minggu, 1 Desember 2024

• 00.15 WIB: Formula 1-Qualifying Pre Show

• 00.55 WIB: Formula 1-Qualifying

• 02.00 WIB: Formula 1-Qualifying Post Show

• 21.30 WIB: Formula 1-Grand Prix Sunday

• 22.55 WIB: Main Race

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/37/3089191/hasil-race-f1-gp-las-vegas-2024-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-meski-gagal-finis-podium-hMsjhcE9zK.jpg
Hasil Race F1 GP Las Vegas 2024: Max Verstappen Juara Dunia F1 2024 Usai Finis Ke-5
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement