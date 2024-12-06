Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!

JADWAL dan link live streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+ akan diulas dalam artikel ini. Balapan ini akan jadi puncak dari balapan F1 musim 2024.

Ya, musim balap Formula 1 (F1) 2024 memasuki babak puncaknya dengan Grand Prix Abu Dhabi. Balapan ini akan digelar di Sirkuit Yas Marina pada 6 hingga 8 Desember 2024.

Sebagai balapan penutup musim, GP Abu Dhabi kerap menjadi ajang penentu juara dunia dan momen bersejarah dalam dunia balap. Nonton streaming Formula 1 Grand Prix Abu Dhabi dengan klik di sini.

Sirkuit Yas Marina adalah salah satu trek paling ikonik di kalender F1. Sebab, sirkuti ini menawarkan suasana unik dengan balapan yang dimulai saat senja dan berakhir di bawah sorotan lampu malam.

Dengan panjang 5,28 km, sirkuit ini menghadirkan tantangan unik bagi para pembalap. Salah satunya zona DRS panjang untuk aksi salip-menyalip yang mendebarkan.

Saat ini, Max Verstappen masih betah berada di puncak klasemen. Ia telah memburu gelar dunia ke-4 berturut-turut.

Sementara itu, McLaren dan Ferrari juga bersaing ketat dalam perebutan gelar konstruktor. Dengan begitu F1 GP Abu Dhabi 2024 akan menjadi balapan penentu yang krusial.

Berikut jadwal F1 GP Abu Dhabi 2024:

Jumat, 6 Desember 2024

● 16.25 WIB: Formula 1-Practice 1

● 19.55 WIB: Formula 1-Practice 2

● 22.15 WIB: Formula 1-The F1 Show

Sabtu, 7 Desember 2024

● 17.25 WIB: Formula 1-Practice 3

● 20.15 WIB: Formula 1-Qualifying Pre Show

● 20.55 WIB: Formula 1-Qualifying

● 22.00 WIB: Formula 1-Qualifying Post Show

Minggu, 8 Desember 2024

● 18.30 WIB: Formula 1-Grand Prix Sunday

● 19.55 WIB: Main Race

● 22.00 WIB: Chequered Flag