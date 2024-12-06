Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |15:04 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
Saksikan F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+ akan diulas dalam artikel ini. Balapan ini akan jadi puncak dari balapan F1 musim 2024.

Ya, musim balap Formula 1 (F1) 2024 memasuki babak puncaknya dengan Grand Prix Abu Dhabi. Balapan ini akan digelar di Sirkuit Yas Marina pada 6 hingga 8 Desember 2024.

Max Verstappen

Sebagai balapan penutup musim, GP Abu Dhabi kerap menjadi ajang penentu juara dunia dan momen bersejarah dalam dunia balap. Nonton streaming Formula 1 Grand Prix Abu Dhabi dengan klik di sini.

Sirkuit Yas Marina adalah salah satu trek paling ikonik di kalender F1. Sebab, sirkuti ini menawarkan suasana unik dengan balapan yang dimulai saat senja dan berakhir di bawah sorotan lampu malam.

Dengan panjang 5,28 km, sirkuit ini menghadirkan tantangan unik bagi para pembalap. Salah satunya zona DRS panjang untuk aksi salip-menyalip yang mendebarkan.

Saat ini, Max Verstappen masih betah berada di puncak klasemen. Ia telah memburu gelar dunia ke-4 berturut-turut.

Sementara itu, McLaren dan Ferrari juga bersaing ketat dalam perebutan gelar konstruktor. Dengan begitu F1 GP Abu Dhabi 2024 akan menjadi balapan penentu yang krusial.

Berikut jadwal F1 GP Abu Dhabi 2024:

Jumat, 6 Desember 2024

● 16.25 WIB: Formula 1-Practice 1

● 19.55 WIB: Formula 1-Practice 2

● 22.15 WIB: Formula 1-The F1 Show

Sabtu, 7 Desember 2024

● 17.25 WIB: Formula 1-Practice 3

● 20.15 WIB: Formula 1-Qualifying Pre Show

● 20.55 WIB: Formula 1-Qualifying

● 22.00 WIB: Formula 1-Qualifying Post Show

Minggu, 8 Desember 2024

● 18.30 WIB: Formula 1-Grand Prix Sunday

● 19.55 WIB: Main Race

● 22.00 WIB: Chequered Flag

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/37/3089191/hasil-race-f1-gp-las-vegas-2024-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-meski-gagal-finis-podium-hMsjhcE9zK.jpg
Hasil Race F1 GP Las Vegas 2024: Max Verstappen Juara Dunia F1 2024 Usai Finis Ke-5
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement