HOME SPORTS F1 & A1

Charles Leclerc Bakal Perpanjang Kontrak 5 Tahun di Scuredia Ferrari

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |21:12 WIB
Charles Leclerc Bakal Perpanjang Kontrak 5 Tahun di Scuredia Ferrari
Charles Leclerc dikabarkan akan mendapat perpanjangan kontrak lima tahun di Ferrari (Foto: Reuters)
A
A
A

MONAKO – Charles Leclerc dikabarkan bakal mendapatkan perpanjangan kontrak dari tim Scuderia Ferrari. Tak tanggung-tanggung, sebuah kontrak jangka panjang berdurasi lima tahun disebut akan ditandatanganinya dengan tim pabrikan asal Italia itu.

Leclerc berseragam Ferrrari sejak musim 2019 lalu hanya semusim setelah debut di F1 dengan Alfa Romeo Sauber. Musim pertamanya pun berjalan dengan manis di mana dia menyabet dua kemenangan, tujuh pole position dan 10 podium.

Performa apiknya itu pun membuatnya langsung diikat kontrak selama lima tahun oleh Tim Kuda Jingkrak -julukan Ferrari. Namun tak terasa, pada akhir musim F1 2024 mendatang, kontrak pembalap asal Monako itu akan habis, berbarengan dengan rekan setimnya, Carlos Sainz Jr.

Kendati demikian, Presiden Ferrari, John Elkann, telah mengonfirmasi pada awal pekan lalu mengenai masa depan Leclerc dan Sainz. Dia memastikan bahwa kedua pembalapnya itu bakal bertahan di Ferrari.

Dilansir dari Motorsportweek, Senin (4/12/2023), sebuah laporan dari Italia menyebutkan bahwa Ferrari akan segera mengumumkan perpanjangan kontrak untuk Leclerc. Dia bakal menerima kontrak panjang lagi selama lima tahun yang akan membuatnya bertahan hingga akhir musim 2029 mendatang.

Kabarnya, pembalap berusia 26 tahun itu akan mendapat bayaran dua kali lipat lebih banyak pada kontrak anyarnya nanti. Gajinya yang tadinya berada di angka 25 juta Euro (Rp420 miliar) semusim menjadi 50 juta Euro (Rp840 miliar).

Halaman:
1 2
