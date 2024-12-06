Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini

KISAH Jack Doohan, putra juara dunia MotoGP Mick Doohan, menarik untuk diulas. Sebab, pembalap asal Australia itu akan debut akhir pekan ini di F1 GP Abu Dhabi 2024!

Doohan merupakan nama besar di MotoGP. Pria asal Australia itu punya lima titel gelar juara dunia MotoGP (GP 500cc) pada dekade 1990-an.

Selain lima titel juara dunia itu, Doohan identik dengan Honda Racing Corporation (HRC). Ia begitu setia dengan tim pabrikan Honda sejak naik ke kelas premier, mengoleksi titel, hingga pensiun.

Akan tetapi, jejak Mick Doohan di balap motor tak diikuti oleh putranya. Jack Doohan justru memilih karier sebagai pembalap mobil!

Semua berawal dari hadiah gokart dari Michael Schumacher pada 2012. Tidak disangka, darah balap dari sang ayah menitis padanya. Jack mampu menjadi juara nasional pada 2015 dan 2016.

Karier Jack lalu beranjak perlahan menuju balapan single seater mulai dari Formula 4, Formula 3 Asia, hingga Kejuaraan Dunia F3 2020. Selama menapaki karier itu, ia direkrut oleh Red Bull Racing untuk menjadi bagian dari akademi balap.

Namun, Doohan kemudian hengkang dari program Red Bull dan bergabung dengan Alpine Academy pada 2022. Selama itu pula, kariernya mulai melesat dari F3 ke F2.