Masuk skuad Timnas Indonesia U-20 di TC Tahap Kedua Jakarta, Dony Tri Pamungkas: Saya Bersemangat!

JAKARTA - Pemain Persija Jakarta Dony Tri Pamungkas menyatakan senang dapat melaju ke pemusatan latihan (TC) tahap kedua Timnas Indonesia U-20 yang berlangsung di Jakarta sejak 30 Desember sampai dengan 28 Januari 2024. Dia akan menunjukan kualitasnya agar mencuri perhatian sang pelatih Indra Sjafri.

Sebelumnya, Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia- sudah melakukan TC tahap pertama di Qatar beberapa waktu lalu. Selepas TC itu ada beberapa pemain yang tidak melanjut ke TC tahap kedua.

Dony mengatakan sangat antusias dapat melanjutkan ke TC kedua. Oleh karena itu, dia akan memberikan seluruh kemampuan yang dimilikinya.

"Jadi setelah dengar info TC berlanjut di Jakarta saya dan yang lain makin bersemangat," kata Dony dilansir dari laman Persija, Senin (1/1/2024).

Pemain berusia 18 tahun itu mengatakan TC tahap pertama pun sangat bermanfaat buatnya. Oleh dikarenakan, dia mendapatkan banyak pengalaman berharga.

"Kalau saya tentu bersyukur karena banyak sekali pengalaman yang didapat selama TC," katanya.