Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Masuk skuad Timnas Indonesia U-20 di TC Tahap Kedua Jakarta, Dony Tri Pamungkas: Saya Bersemangat!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |08:57 WIB
Masuk skuad Timnas Indonesia U-20 di TC Tahap Kedua Jakarta, Dony Tri Pamungkas: Saya Bersemangat!
Timnas Indonesia U-20 menggelar TC di Qatar (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pemain Persija Jakarta Dony Tri Pamungkas menyatakan senang dapat melaju ke pemusatan latihan (TC) tahap kedua Timnas Indonesia U-20 yang berlangsung di Jakarta sejak 30 Desember sampai dengan 28 Januari 2024. Dia akan menunjukan kualitasnya agar mencuri perhatian sang pelatih Indra Sjafri.

Sebelumnya, Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia- sudah melakukan TC tahap pertama di Qatar beberapa waktu lalu. Selepas TC itu ada beberapa pemain yang tidak melanjut ke TC tahap kedua.

Dony mengatakan sangat antusias dapat melanjutkan ke TC kedua. Oleh karena itu, dia akan memberikan seluruh kemampuan yang dimilikinya.

"Jadi setelah dengar info TC berlanjut di Jakarta saya dan yang lain makin bersemangat," kata Dony dilansir dari laman Persija, Senin (1/1/2024).

Pemain berusia 18 tahun itu mengatakan TC tahap pertama pun sangat bermanfaat buatnya. Oleh dikarenakan, dia mendapatkan banyak pengalaman berharga.

"Kalau saya tentu bersyukur karena banyak sekali pengalaman yang didapat selama TC," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/43/3176477/erick_thohir-M6Rv_large.jpg
Tegas! Menpora Erick Thohir Siap Hadapi Gugatan Federasi Senam Israel ke CAS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3176070/indonesia_memiliki_banyak_atlet_sepak_takraw_berkualitas-WuFr_large.jpg
Hasilkan Banyak Atlet Sepak Takraw, Calon Ketum PB PSTI 2025-2029 Berasal dari Riau?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3175982/erick_thohir-LgJy_large.jpg
Tolak Kehadiran Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025, Menpora Erick Thohir Apresiasi Sikap NOC dan FGI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175925/rcti_mendukung_penuh_garuda_fight_championship-4zuh_large.jpeg
RCTI+ Dukung Penuh Penuh Garuda Fight Championship, Siap Kolaborasi Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/43/3175469/sea_games_2025-bkKH_large.jpg
Tatap SEA Games 2025, CdM Optimistis Senam dan Gulat Sumbang Banyak Medali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/43/3175222/rizki_juniansyah-5RO9_large.jpg
Rizki Juniansyah Raih 2 Emas dan Pecahkan Rekor Dunia di Kejuaraan IWF 2025, Menpora Erick Thohir Beri Apresiasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement