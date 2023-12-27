Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Ralf Schumacher Ungkap Kondisi Terkini Sang Kakak Michael Schumacher

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |20:45 WIB
Ralf Schumacher Ungkap Kondisi Terkini Sang Kakak Michael Schumacher
Tim Ferrari saat perpisahan dengan Michael Schumacher (Foto: Instagram/Michael Schumacher)
A
A
A

GENEVA – Kondisi terkini Legenda F1, Michael Schumacher, diungkapkan oleh sang adik, Ralf Schumacher. Dia mengatakan bahwa sang kakak belum kembali dalam kondisi seperti dulu di mana semuanya masih baik-baik saja.

Schumacher tak pernah terlihat lagi di depan umum sejak menderita cedera parah akibat kecelakaan ski di Pegunungan Alpen, Prancis, pada 2013 silam. Informasi mengenai kondisi kesehatannya benar-benar dijaga ketat dan hanya orang-orang terpilih yang dekat dengan keluarganya yang diberi izin untuk mengunjunginya.

Yang jelas, dari laporan terakhir yang beredar legenda asal Jerman itu diyakini berada di rumah keluarganya yang terletak di dekat danau yang ada di Geneva, Swiss. Namun, keluarganya memang benar-benar tertutup atas kondisinya.

Kini, Ralf membeberkan sedikit kondisi terkini dari juara dunia tujuh kali tersebut. Menurutnya, kondisi sang kakak masih belum kembali seperti dulu lagi alias tak ada perkembangan yang signifikan.

 BACA JUGA:

"Saya merindukan Michael saya sejak saat itu. Hidup terkadang tidak adil. Michael sering kali beruntung dalam hidupnya, tetapi kemudian datanglah kecelakaan tragis ini. Syukurlah kami dapat melakukan banyak hal berkat pendekatan medis modern, tapi masih belum ada yang seperti dulu,” kata Ralf dilansir dari Express, Rabu (27/12/2023).

Lebih lanjut, Ralf mengungkapkan bagaimana musibah yang dialami Michael sangat mempengaruhi kehidupannya secara pribadi maupun keluarganya secara keseluruhan. Mereka benar-benar memetik pelajaran berharga dari kecelakaan mengenaskan itu.

Halaman:
1 2
