Penyebab Keluarga Jarang Mengungkap Kondisi Terkini Michael Schumacher, Legenda F1 yang Koma Akibat Kecelakaan Ski

PENYEBAB keluarga jarang mengungkap kondisi terkini Michael Schumacher dijelaskan oleh Felix Damm selaku pengacaranya. Sang legenda F1 untuk tim Scuderia Ferrari tersebut mengalami koma bertahun-tahun akibat kecelakaan ski.

Menurut Damm, pihak keluarga jarak mengungkap kondisi Schumacher karena hal ini dinilai sebagai privasi. Sebab, jika diungkap pun akan selalu muncul pertanyaan dan spekulasi hingga mengganggu privasi.

Schumacher mengalami kecelakaan ski pada tahun 2013 silam dan tidak pernah lagi tampil di publik akibat koma. Kondisi kesehataannya pun dijaga ketat dan hanya orang-orang terpilih yang diperbolehkan mengunjunginya.

Yang jelas, dari laporan terakhir yang beredar legenda asal Jerman itu diyakini berada di rumah keluarganya yang terletak di dekat danau yang ada di Geneva, Swiss. Namun, keluarganya memang benar-benar tertutup atas kondisinya.

Padahal, tentunya terdapat keinginan yang sangat besar dari media dan juga para penggemar Schumacher untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi mantan pembalap Jordan, Benetton, Ferrari dan Mercedes itu. Damm pun mengungkapkan bahwa sebenarnya hal tersebut telah dipertimbangkan oleh pihak keluarganya.

Akan tetapi, mereka pada akhirnya memutuskan untuk tetap menjaga privasinya dengan tak membeberkan kondisi terkininya. Sebab, jika kabarnya selalu diperbarui pun, bakal selalu ada spekulasi dari pihak luar, termasuk media, dan bakal terus memunculkan pertanyaan-pertanyaan lainnya sehingga privasinya tak terjaga.

“Ini selalu menjadi masalah melindungi informasi pribadi. Tentu saja kami banyak berdiskusi tentang cara melakukan itu,” kata Damm dilansir dari Planet F1, Rabu (1/11/2023).