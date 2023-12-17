Piala PJ Gubernur 2023: Jessy Rompies/Beatrice Gumulya Girang Juara Nomor Ganda Putri!

JAKARTA - Jessy Rompies/Beatrice Gumulya girang lantaran berhasil menjadi juara di nomor ganda putri pada Piala PJ Gubernur DKI Jakarta 2023. Apalagi, keduanya sama-sama lelah setelah turun di nomor tunggal.

Jessy/Beatrice mengalahkan sang junior yang mewakili DKI Jakarta, Fitriana Sabrina/Fitriani Sabatini, di final. Mereka menang dengan skor 6-4 dan 6-3 di Lapangan Tenis Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu 16 Desember 2023 sore WIB.

“Senang pastinya bisa juara karena kita sudah sama-sama capek tadi setelah main single. Makanya tadi kita main high percentage saja, enggak mau terlalu berlebihan karena energi kita juga sudah minim,” ujar Jessy kepada MNC Portal Indonesia (MPI).

“Kita sedikit lebih agresif tadi dari lawan terus kita banyak dapat poin di depan net. Selain itu, kita berani maju, jarang mati sendiri,” sambung Beatrice.

Kendati juara, Jessy/Beatrice mendapat perlawanan sengit dari Fitriana/Fitriani sejak awal pertandingan. Mereka saling jual beli serangan dan kejar mengejar angka hingga mencapai skor 2-2.

Selepas itu, Jessy/Beatrice mampu memegang kendali permainan dengan variasi serangan bola-bola silang dan cegatan di depan net yang mereka lakukan. Alhasil, mereka mampu menjauh dan menutup set pertama dengan kemenangan di angka 6-4.