Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Piala PJ Gubernur 2023: Jessy Rompies/Beatrice Gumulya Girang Juara Nomor Ganda Putri!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |05:51 WIB
Piala PJ Gubernur 2023: Jessy Rompies/Beatrice Gumulya Girang Juara Nomor Ganda Putri!
Jessy Rompies/Beatrice Gumulya girang bisa menjuarai nomor ganda putri Piala PJ Gubernur DKI Jakarta 2023 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA - Jessy Rompies/Beatrice Gumulya girang lantaran berhasil menjadi juara di nomor ganda putri pada Piala PJ Gubernur DKI Jakarta 2023. Apalagi, keduanya sama-sama lelah setelah turun di nomor tunggal.

Jessy/Beatrice mengalahkan sang junior yang mewakili DKI Jakarta, Fitriana Sabrina/Fitriani Sabatini, di final. Mereka menang dengan skor 6-4 dan 6-3 di Lapangan Tenis Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu 16 Desember 2023 sore WIB.

Piala PJ Gubernur DKI Jakarta 2023

“Senang pastinya bisa juara karena kita sudah sama-sama capek tadi setelah main single. Makanya tadi kita main high percentage saja, enggak mau terlalu berlebihan karena energi kita juga sudah minim,” ujar Jessy kepada MNC Portal Indonesia (MPI).

“Kita sedikit lebih agresif tadi dari lawan terus kita banyak dapat poin di depan net. Selain itu, kita berani maju, jarang mati sendiri,” sambung Beatrice.

Kendati juara, Jessy/Beatrice mendapat perlawanan sengit dari Fitriana/Fitriani sejak awal pertandingan. Mereka saling jual beli serangan dan kejar mengejar angka hingga mencapai skor 2-2.

Selepas itu, Jessy/Beatrice mampu memegang kendali permainan dengan variasi serangan bola-bola silang dan cegatan di depan net yang mereka lakukan. Alhasil, mereka mampu menjauh dan menutup set pertama dengan kemenangan di angka 6-4.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/40/3191980/mgm_macau_tennis_masters_2025-z5Id_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming MGM Macau Tennis Masters 2025 di Vision+, Rising Stars Tenis Dunia Siap Unjuk Gigi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/40/3190316/saksikan_turnamen_tenis_next_gen_atp_finals_2025_di_vision_plus-DBGy_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Next Gen ATP Finals 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187449/bastian_schweinsteiger_dan_ana_ivanovic_segera_bercerai-SwKx_large.jpg
Mantan Petenis Cantik Ana Ivanovic Segera Menjanda, Bastian Schweinsteiger Bikin Ulah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/40/3183766/janice_tjen-Do5S_large.jpg
Lagi Gacor, Janice Tjen Percaya Diri Tembus Ranking 20 Besar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/40/3182710/simak_kisah_perjalanan_petenis_cantik_indonesia_janice_tjen_menembus_peringkat_53_dunia-uDKc_large.jpg
Kisah Perjalanan Petenis Cantik Indonesia Janice Tjen, dari Peringkat 400 ke 53 Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/40/3181948/berapa_total_hadiah_uang_yang_diperoleh_petenis_janice_tjen_sepanjang_2025-mayx_large.jpg
Segini Total Hadiah Uang yang Diperoleh Petenis Cantik Janice Tjen Sepanjang 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement