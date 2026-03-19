HOME SPORTS MOTOGP

Jelang Moto3 Brasil 2026, Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Punya Julukan Baru O’Vedinha

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |18:54 WIB
Jelang Moto3 Brasil 2026, Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Punya Julukan Baru O’Vedinha
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama di Moto3 2026. (Foto: Instagram/veda_54)
ADA yang unik dalam persiapan tim Honda Team Asia menjelang seri kedua Moto3 2026 di Brasil. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, mendadak punya julukan baru yang kental dengan nuansa lokal Negeri Samba.

Dalam unggahan video terbaru timnya, pembalap asal Wonosari ini diperkenalkan sebagai "O'Vedinha" Pratama, sebuah sapaan akrab nan jenaka yang merujuk pada gaya penamaan khas Brasil.

Veda pun tampak sangat menikmati atmosfer menjelang balapan di Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania. Dengan senyum lebar, ia menyapa penggemar lewat ucapan "bom dia" (selamat pagi) dan menutup videonya dengan seruan "joga bonito", istilah ikonik yang melambangkan permainan indah ala sepak bola Brasil.

1. Menaklukkan Cuaca Ekstrem di Sirkuit Ayrton Senna

Meski tampil ceria dengan identitas barunya, Veda mengakui tantangan di Brasil tidaklah main-main. Suhu udara yang menyengat di sirkuit menjadi rintangan fisik pertama yang harus ia hadapi sebelum lampu hijau menyala.

Veda Ega Pratama pamer helm baru untuk Moto3 2026. (Foto: Instagram/veda_54)
Veda Ega Pratama pamer helm baru untuk Moto3 2026. (Foto: Instagram/veda_54)

Namun, rasa penasaran dan motivasi tinggi tampaknya jauh lebih besar daripada rasa gerah yang ia rasakan di area balap.

"Saya dalam kondisi baik, sangat panas di sini. Saya sangat termotivasi dan sangat antusias untuk segera memulai lap pertama dan tentu saja untuk melakukan balapan," ucap Veda Ega dalam video yang dibagikan Honda Team Asia tersebut, dikutip Kamis (19/3/2026).

 

