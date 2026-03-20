Aprilia Kabulkan Permintaan Aneh Marco Bezzecchi Usai Menang di MotoGP Thailand 2026

TIM Aprilia Racing mengabulkan permintaan aneh pembalapnya, Marco Bezzecchi yang telah memenangkan MotoGP Thailand 2026 pada 1 Maret 2025 lalu. Berkat pencapaiannya merebut kemenangan perdana di seri pembuka MotoGP 2026, pembalap asal Italia tersebut menerima kiriman spesial dari pabrikan Noale.

1. Permintaan Aneh

Setelah mendominasi balapan di Thailand dua setengah pekan lalu, Bezzecchi sempat mengajukan permintaan yang tergolong nyeleneh kepada timnya. Permintaan ini muncul sebagai penebusan dosa sekaligus perayaan atas performanya yang luar biasa, mengingat ia sempat terjatuh saat memimpin Sprint Race di Buriram sebelum akhirnya bangkit di balapan utama.

Gaya unik Bezzecchi sebenarnya bukan hal baru. Publik tentu masih ingat saat ia melakukan victory lap di Misano tahun lalu sambil membawa kaki palsu.

Kali ini, kegilaannya berlanjut dengan keterlibatan sebuah kendaraan niaga ikonik.

2. Hadiah Tak Terduga di VR46 Motor Ranch

Sebagai bentuk apresiasi, Crash melaporkan Aprilia mengutus pembalap pengujinya, Lorenzo Savadori, untuk melakukan misi khusus. Saat Bezzecchi tengah bersantai di sela sesi latihan di VR46 Motor Ranch, Savadori tiba-tiba muncul dengan mengendarai sebuah Piaggio Ape.

Kendaraan roda tiga tersebut tidak tampil standar. Piaggio Ape itu dibalut kelir hitam legam dengan logo Aprilia Racing di bagian pintu, lengkap dengan jargon khas Bezzecchi, “Simply the Bez”, yang terpampang di atas lampu depan sebelah kiri.