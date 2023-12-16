Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Piala PJ Gubernur 2023 Diikuti Ratusan Petenis, Diharapkan Bisa Tambah Jam Terbang Atlet-Atlet Muda

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |20:33 WIB
Piala PJ Gubernur 2023 Diikuti Ratusan Petenis, Diharapkan Bisa Tambah Jam Terbang Atlet-Atlet Muda
Piala PJ Guberner DKI Jakarta 2023. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA Piala PJ Gubernur 2023 diikuti ratusan petenis. Ajang ini pun diharapkan bisa menambah jam terbang atlet-atlet muda Indonesia. Dengan begitu, bibit-bibit unggul bisa terus ditemukan.

Piala PJ Gubernur 2023 diselenggarakan oleh Pengurus Daerah DKI Jakarta Persatuan Tenis Lapangan Indonesia (Pelti) sepanjang pekan ini. Tepatnya, turnamen tersebut berlangsung di Lapangan Tenis Hotel Borobudur, Jakarta, pada 11-17 Desember 2023.

Piala PJ Gubernur DKI Jakarta 2023

Turnamen Piala PJ Gubernur 2023 untuk pertama kali kembali dihelat setelah kali terakhir berlangsung pada 2017. Sebanyak 132 peserta memeriahkan turnamen ini. Mereka terbagi dalam empat nomor yang dipertandingkan, yakni tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri.

Para pemain dari berbagai daerah di Tanah Air bersaing untuk memperebutkan total hadiah sebesar Rp200 juta. Bahkan, pemain kelas internasional seperti Beatrice Gumulya dan Jessy Rompies juga turut memeriahkan kejuaraan ini.

Doni Ginting selaku Sekretaris Panitia Penyelenggara yang mewakili Ketua Umum Pengda Pelti DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengungkapkan bahwa Piala PJ Gubernur 2023 ini diselenggarakan dengan tujuan sebagai ajang pemanasan menuju PON 2024 di Aceh-Sumatera Utara. Selain itu, kejuaraan ini juga ditujukan sebagai wadah untuk menemukan bibit-bibit unggul di dunia tenis.

“Alhamdulillah persaingannya sangat ketat selama turnamen ini. Ada beberapa pemain unggulan yang kalah dari pemain non unggulan. Jadi, banyak bermunculan bibit-bibit muda yang membuat persaingannya makin ketat,” ujar Doni kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (16/12/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/40/3191980/mgm_macau_tennis_masters_2025-z5Id_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming MGM Macau Tennis Masters 2025 di Vision+, Rising Stars Tenis Dunia Siap Unjuk Gigi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/40/3190316/saksikan_turnamen_tenis_next_gen_atp_finals_2025_di_vision_plus-DBGy_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Next Gen ATP Finals 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187449/bastian_schweinsteiger_dan_ana_ivanovic_segera_bercerai-SwKx_large.jpg
Mantan Petenis Cantik Ana Ivanovic Segera Menjanda, Bastian Schweinsteiger Bikin Ulah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/40/3183766/janice_tjen-Do5S_large.jpg
Lagi Gacor, Janice Tjen Percaya Diri Tembus Ranking 20 Besar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/40/3182710/simak_kisah_perjalanan_petenis_cantik_indonesia_janice_tjen_menembus_peringkat_53_dunia-uDKc_large.jpg
Kisah Perjalanan Petenis Cantik Indonesia Janice Tjen, dari Peringkat 400 ke 53 Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/40/3181948/berapa_total_hadiah_uang_yang_diperoleh_petenis_janice_tjen_sepanjang_2025-mayx_large.jpg
Segini Total Hadiah Uang yang Diperoleh Petenis Cantik Janice Tjen Sepanjang 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement