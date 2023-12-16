Piala PJ Gubernur 2023 Diikuti Ratusan Petenis, Diharapkan Bisa Tambah Jam Terbang Atlet-Atlet Muda

JAKARTA – Piala PJ Gubernur 2023 diikuti ratusan petenis. Ajang ini pun diharapkan bisa menambah jam terbang atlet-atlet muda Indonesia. Dengan begitu, bibit-bibit unggul bisa terus ditemukan.

Piala PJ Gubernur 2023 diselenggarakan oleh Pengurus Daerah DKI Jakarta Persatuan Tenis Lapangan Indonesia (Pelti) sepanjang pekan ini. Tepatnya, turnamen tersebut berlangsung di Lapangan Tenis Hotel Borobudur, Jakarta, pada 11-17 Desember 2023.

Turnamen Piala PJ Gubernur 2023 untuk pertama kali kembali dihelat setelah kali terakhir berlangsung pada 2017. Sebanyak 132 peserta memeriahkan turnamen ini. Mereka terbagi dalam empat nomor yang dipertandingkan, yakni tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri.

Para pemain dari berbagai daerah di Tanah Air bersaing untuk memperebutkan total hadiah sebesar Rp200 juta. Bahkan, pemain kelas internasional seperti Beatrice Gumulya dan Jessy Rompies juga turut memeriahkan kejuaraan ini.

Doni Ginting selaku Sekretaris Panitia Penyelenggara yang mewakili Ketua Umum Pengda Pelti DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengungkapkan bahwa Piala PJ Gubernur 2023 ini diselenggarakan dengan tujuan sebagai ajang pemanasan menuju PON 2024 di Aceh-Sumatera Utara. Selain itu, kejuaraan ini juga ditujukan sebagai wadah untuk menemukan bibit-bibit unggul di dunia tenis.

“Alhamdulillah persaingannya sangat ketat selama turnamen ini. Ada beberapa pemain unggulan yang kalah dari pemain non unggulan. Jadi, banyak bermunculan bibit-bibit muda yang membuat persaingannya makin ketat,” ujar Doni kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (16/12/2023).