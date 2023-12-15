Kemenpora Tak Hanya Dorong Pemuda untuk Berprestasi, Tapi Juga Keterlibatan dalam Masyarakat

JAKARTA - Kemenpora RI tidak hanya mendorong para anak muda untuk berprestasi dalam bidang olahraga, tetapi juga kepemimpinan pemuda dalam masyarakat. Hal itu lewat acara Youth Leadership Summit Tahun 2023.

Kegiatan tersebut melalui Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda. Kegiatan Talkshow diikuti oleh 117 pemuda dari organisasi pemuda pada Kamis siang (14/12/2023) di Wisma Kemenpora.

Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda Mulyani Sri Suhartuti mengatakan kegiatan kali ini bertemakan “Gerak Bersama, Tangguh Bencana”. Dia nilai kegiatan itu sangat penting untuk pemuda.

Oleh dikarenakan, pemuda akan menjadi garda terdepan ketika Indonesia mengalami bencana. Oleh dikarenakan, Indonesia terletak di antara 2 benua, 2 samudera dan pertemuan 3 lempeng maka potensi terjadi bencana sangat besar di Indonesia.

“Pemuda secara fisik mempunyai fisik yang lebih kuat dibanding unsur masyarakat lain, maka para pemuda akan menjadi problem solver ketika bencana itu terjadi," ucapnya.