Momen Hary Tanoesoedibjo Bercengkrama Akrab dengan Menpora Dito Ariotedjo

MOMEN Hary Tanoesoedibjo bercengkrama akrab dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo akan dibahas di sini. Hary Tanoesoedibjo baru saja terpilih kembali sebagai Ketua Umum PB POBSI.

Hary Tanoesoedibjo dan Menpora tiba di Hotel Lido Lake Resort, Kabupaten Bogor, Senin (11/12/2023) sekitar pukul 10.00 WIB. Keduanya sempat berbicara tentang kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City.

Kepada Menpora, Hary Tanoe menyebut berencana akan membangun sports center di kawasan tersebut. Termasuk membuat sirkut untuk ajang balap mobil Formula 1, MotoGP, Gokart dan lainnya.

"Sebelum saya menyampaikan terkait POBSI, tadi saya juga menyampaikan kepada Mas Menteri ini kompleks Lido rencananya akan dibuat sports center. Terpadu ya, termasuk olahraga biliar, bola, futsal dan semua olahraga termasuk rencananya akan dibuat sikuit FI, MotoGP, Gocar," ungkap Hary Tanoe, dalam sambutannya.