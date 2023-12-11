Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hary Tanoesoedibjo Terpilih Lagi untuk Jadi Ketua Umum PB POBSI 2023-2027

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |14:56 WIB
Hary Tanoesoedibjo Terpilih Lagi untuk Jadi Ketua Umum PB POBSI 2023-2027
Hary Tanoesoedibjo kembali terpilih sebagai Ketum PB POBSI (Foto: MPI/Putra Ramadhani Astyawan)
A
A
A

HARY Tanoesoedibjo terpilih lagi untuk jadi Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) periode 2023-2027. Hal ini diumumkan setelah Musyawarah Nasional (Munas) PB POBSI 2023 di Hotel Lido Lake Resort, Bogor, Senin (11/12/2023).

"Jadi saya hari ini dipilih lagi secara aklamasi menjadi Ketua PB POBSI periode kedua 2023 sampai 2027," kata Hary Tanoe.

POBSI

Hary pun mengutarakan rasa terima kasihnya kepada para peserta Munas yang kembali memercayainya sebagai Ketum POBSI. Munas itu sendiri dihadiri oleh para pengurus dari 35 provinsi di Indonesia.

"Yang pertama terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, oleh seluruh peserta karena semua hadir 35 pemprov hadir dalam Munas ini," ungkapnya.

Ke depan, dirinya akan berusaha lebih baik lagi untuk olahraga biliar dari berbagai perspektif. Sehingga, dapat melahirkan juara dunia dari biliar Indonesia.

"Saya akan berusaha sebaik mungkin akan memperbaiki biliar di Indonesia dari berbagai prespektif baik dari wasitnya, pelatihnya, juga medianya supaya memberitakan. Kompetisinya lebih banyak lagi termasuk kompetisi internasional yang diselenggarakan di Indonesia dan lain-lain," harapnya

Halaman:
1 2
