Rafael Nadal Diprediksi Tak Lagi Jadi Jagoan di Ajang Grand Slam

Rafael Nadal tidak lagi jadi jagoan di ajang grand slam apa pun (Foto: Reuters/Albert Gea)

PETENIS Rafael Nadal diprediksi tak akan lagi menjadi jagoan atau kandidat kuat juara di ajang grand slam apa pun tahun depan. Hal itu disampaikan pelatih ternama, Rick Macci.

Nadal kabarnya akan kembali ke lapangan setelah absen cukup lama. Petenis asal Spanyol itu kemungkinan akan kembali tampil pada Januari 2024 di ajang Australia Open.

Kembalinya Nadal ke lapangan tentunya menjadi momen yang ditunggu-tunggu para pencinta tenis dunia. Namun, Macci tak yakin petenis veteran itu bisa bersaing lagi.

"Berbicara soal kembalinya Nadal, seiring dengan bertambahnya umur, Anda akan kehilangan sedikit mobilitas dalam pergerakan," ucap Macci dilansir dari Tenis Head, Minggu (10/12/2023).

"Lawan tidak akan takut saat tahu Anda bisa dikalahkan," lanjutnya.