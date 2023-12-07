Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis yang Bisa Jadi Tandem Yeremia Rambitan Usai Pramudya Kusumawardana Dikabarkan Mundur dari Pelatnas, Nomor 1 Andalan Ganda Putra Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |16:37 WIB
5 Pebulu Tangkis yang Bisa Jadi Tandem Yeremia Rambitan Usai Pramudya Kusumawardana Dikabarkan Mundur dari Pelatnas, Nomor 1 Andalan Ganda Putra Indonesia
Ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
TERDAPAT 5 pebulutangkis yang bisa jadi tandem Yeremia Rambitan usai Pramudya Kusumawardana dikabarkan mundur dari Pelatnas PBSI. Tentunya dengan mundurnya Pramudya, Yeremia perlu mencari partner baru agar bisa terus bermain dan berprestasi.

Ya, seperti yang diketahui beredar kabar Pramudya berniat untuk mundur dari PBSI. Rencananya Pramudya akan melanjutkan pendidikan kuliah.

Yeremia sendiri sudah mengetahui hal tersebut dan kini keputusan mundur atau tidaknya itu semua tergantung di tangan Pramudya. Jika nantinya Pramudya benar-benar mundur, maka Yeremia akan kehilangan partner.

Beberapa pebulutangkis pun mulai dikaitkan dengan Yeremia. Lantas siapa saja mereka?

5. Teges Satriaji Cahyo Hutomo

Teges Satriaji

Teges bisa menjadi opsi untuk menjadi partner baru Yeremia jika Pramudya mundur dari Pelatnas PBSI. Saat ini Teges diketahui bersama bersama Christopher David Wijaya di sektor ganda campuran.

Bersama Christopher, Teges pun kini menduduki peringkat 97 dunia. Yeremia dan Teges diketahui memiliki hubungan yang dekat karena sudah biasa berlatih bersama di pelatnas.

4. Rahmat Hidayat

Rahmat Hidayat bersama Kevin Sanjaya

Rahmat saat ini tengah dicoba dipasangkan dengan Kevin Sanjaya. Sebab Kevin memang sedang dipisahkan dengan partner-nya, Marcus Fernaldi Gideon.

Sejauh ini duet Kevin/Rahmat belum mampu berbicara banyak meski sudah tampil di Korea Masters 2023 dan Kumamoto Masters 2023. Sebab duet Kevin/Rahmat tumbang di 16 besar di dua turnamen tersebut.

Andai memang tidak cocok dengan Kevin, maka Rahmat bisa dicoba dipasangkan dengan Yeremia.

Halaman:
1 2 3
