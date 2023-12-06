POBSI Pool Circuit Seri VI 2023 Makassar: Pertarungan Sengit Menuju Gelar Pebiliar Terbaik Nasional!

MAKASSAR – POBSI Pool Circuit Seri VI 2023 Makassar menyuguhkan pertarungan sengit menuju gelar pebiliar terbaik nasional. Ajang POBSI Pool Circuit Seri VI 2023 Makassar sendiri kini sudah memasuki hari ketiga.

POBSI Pool Circuit Seri VI 2023 Makassar berlangsung di Labewa Cuesports, Jalan Hertasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para atlet terbaik pun sudah berhasil memastikan diri lolos ke babak 8 besar.

Dari mereka, tiga pebiliar unggulan berada di 5 besar klasemen poin ranking nasional masih bersaing. Mereka siap memperebutkan gelar pebiliar terbaik nasional 2023.

Andri (JRX) dengan raihan 1.610 poin, Feri Satriyadi (Mantra) 1.560 poin, dan Ismail Kadir (JRX) 1.530 poin berhasil melangkah ke perempatfinal. Sementara itu, sang pemuncak klasemen saat ini, Punguan Sihombing, sayangnya tidak berhasil melangkah ke babak 16 besar.