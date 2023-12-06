Hary Tanoesoedibjo Yakin Pebiliar Tanah Air Bisa Bersaing di Indonesia International Open 2024

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), Hary Tanoesoedibjo, optimis dengan peluang yang dimiliki oleh para pebiliar Tanah Air di ajang Indonesia International Open 2024. Menurutnya, mereka akan bisa bersaing dengan para pebiliar papan atas di turnamen berkelas dunia itu.

Indonesia International Open 2024 akan berlangsung pada awal tahun depan dan terbagi dalam dua babak. Babak pertama yang merupakan babak kualifikasi dihelat pada 16-19 Januari 2024 di Jakarta. Setelah itu, babak utama bakal diselenggarakan pada 21-25 Januari di Jakarta.

Terdapat 152 atlet dari seluruh belahan dunia yang akan berkompetisi di Indonesia International Open 2024. Mereka memperebutkan total hadiah sebesar USD100 ribu (Rp1,5 miliar).

Dari 152 atlet tersebut, akan ada 24 atlet yang turun di kelas junior U-17 yang memainkan permainan sembilan bola. Sementara sisanya merupakan atlet-atlet senior yang akan berkompetisi dengan permainan 10 bola.

Salah satu atlet yang menjadi andalan Indonesia adalah Derin Asaku Sitorus. Pebiliar berusia 14 tahun itu berhasil menjadi juara dunia junior 2023 di Austria pada Juli lalu.