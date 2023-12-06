Jadi Kabid Pembinaan Artis di POBSI, Raffi Ahmad Agendakan Laga Eksibisi Biliar Antar Selebritis Tanah Air

JAKARTA - Presenter Kondang, Raffi Ahmad, kini telah resmi menjadi Kepala Bidang Pembinaan Artis dalam kepengurusan Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI). Dia pun mengatakan bakal mengagendakan laga eksibisi antar selebritis Tanah Air tahun depan.

Resminya Raffi menjadi pengurus POBSI ditandai dengan pemberian Surat Keputusan dari Ketua Umum POBSI, Hary Tanoesoedibjo. Acara tersebut berlangsung disela-sela konferensi pers Indonesia International Open 2024 di di MNC Conference Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023).

Raffi didapuk sebagai Ketua Bidang Pembinaan Artis POBSI. Dia bertugas untuk mengajak rekan-rekan artisnya agar memberikan exposure kepada olahraga biliar agar lebih digemari okeh masyarakat Indonesia.

Pemilik RANS Entertainment itu pun mengucapkan terimakasih kepada Hary Tanoesoedibjo karena telah mempercayakan dapukan tersebut padanya. Dia mengatakan penunjukkannya sebagai pengurus POBSI sejalan dengan niatnya untuk mengajak rekan-rekan artisnya lebih memasyarakatkan olahraga biliar lewat exposure yang mereka berikan di media sosial.

"Terima kasih kepada Pak Hary Tanoesoedibjo yang sudah mempercayakan ini kepada saya. Karena memang benar saya ingin membina artis-artis, karena pak sekarang udah banyak artis yang di rumahnya punya mena biliar seperti Atta Halilintar dan Rizky Bilar," kata Raffi.

Lebih lanjut, Raffi membeberkan bakal mencoba merealisasikan laga eksibisi biliar antar selebritis Tanah Air pada 2024 mendatang yang memang sudah diniatkan namun belum terlaksana pada tahun ini. Hal itu dilakukan agar industri sportainment alias olahraga dan hiburan yang saat ini sedang naik daun bisa terus berlanjut untuk menarik minat masyarakat yang lebih luas dalam olahraga biliar.