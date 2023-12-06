Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadi Kabid Pembinaan Artis di POBSI, Raffi Ahmad Agendakan Laga Eksibisi Biliar Antar Selebritis Tanah Air

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |02:33 WIB
Jadi Kabid Pembinaan Artis di POBSI, Raffi Ahmad Agendakan Laga Eksibisi Biliar Antar Selebritis Tanah Air
Raffi Ahmad dan Ketum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo bermain biliar di acara konferensi pers Indonesia International Open 2023 (Foto: Andhika Huda/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presenter Kondang, Raffi Ahmad, kini telah resmi menjadi Kepala Bidang Pembinaan Artis dalam kepengurusan Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI). Dia pun mengatakan bakal mengagendakan laga eksibisi antar selebritis Tanah Air tahun depan.

Resminya Raffi menjadi pengurus POBSI ditandai dengan pemberian Surat Keputusan dari Ketua Umum POBSI, Hary Tanoesoedibjo. Acara tersebut berlangsung disela-sela konferensi pers Indonesia International Open 2024 di di MNC Conference Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023).

Raffi didapuk sebagai Ketua Bidang Pembinaan Artis POBSI. Dia bertugas untuk mengajak rekan-rekan artisnya agar memberikan exposure kepada olahraga biliar agar lebih digemari okeh masyarakat Indonesia.

Pemilik RANS Entertainment itu pun mengucapkan terimakasih kepada Hary Tanoesoedibjo karena telah mempercayakan dapukan tersebut padanya. Dia mengatakan penunjukkannya sebagai pengurus POBSI sejalan dengan niatnya untuk mengajak rekan-rekan artisnya lebih memasyarakatkan olahraga biliar lewat exposure yang mereka berikan di media sosial.

"Terima kasih kepada Pak Hary Tanoesoedibjo yang sudah mempercayakan ini kepada saya. Karena memang benar saya ingin membina artis-artis, karena pak sekarang udah banyak artis yang di rumahnya punya mena biliar seperti Atta Halilintar dan Rizky Bilar," kata Raffi.

Lebih lanjut, Raffi membeberkan bakal mencoba merealisasikan laga eksibisi biliar antar selebritis Tanah Air pada 2024 mendatang yang memang sudah diniatkan namun belum terlaksana pada tahun ini. Hal itu dilakukan agar industri sportainment alias olahraga dan hiburan yang saat ini sedang naik daun bisa terus berlanjut untuk menarik minat masyarakat yang lebih luas dalam olahraga biliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement