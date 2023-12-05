Resmi Jadi Pengurus POBSI, Raffi Ahmad Ingin Bikin Biliar Naik Level

JAKARTA - Artis kenamaan Indonesia, Raffi Ahmad, resmi ditunjuk menjadi pengurus Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI). Dia pun berniat untuk membuat olahraga biliar naik level.

Resminya Raffi menjadi pengurus POBSI ditandai dengan pemberian Surat Keputusan dari Ketua Umum POBSI, Hary Tanoesoedibjo. Acara tersebut berlangsung disela-sela konferensi pers Indonesia International Open 2024 di di MNC Conference Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023).

Raffi didapuk sebagai Ketua Bidang Pembinaan Artis POBSI. Dia bertugas untuk mengajak rekan-rekan artisnya agar memberikan exposure kepada olahraga biliar agar lebih digemari okeh masyarakat Indonesia.

Raffi pun mengungkapkan alasannya menerima tugas tersebut dari Hary Tanoesoedibjo. Menurutnya, olahraga biliar punya potensi besar untuk menjadi olahraga yang banyak digemari oleh masyarakat luas.

BACA JUGA: Menpora Dito Ariotedjo Apresiasi Inisiatif POBSI Gelar Indonesia International Open 2024

"Ya karena biliar menurut saya potensinya luar biasa, dari jaman saya kecil dimana-mana ramai, tapi sekarang imejnya semakin baik lagi. Apalagi sekarang ketua POBSI-nya Pak Hary Tanoe, Menpora juga sangat mendukung, jadi banyak juga saya mendengartemen-temen atlet biliar ingin olahraga ini lebih disosialisasikan lagi dan digabukan dengan entertainment, jadi lebih fun dan lebih happy. Dan juga lebih naik lagi," kata Raffi.

"Dan di sini saya juga liat dari temen-temen artis dan influencer mereka mau, jadi seru. Sekarang apalagi ada Pak Hary Tanoe pemilik MNC Group bisa mengcover dengan medianya, kita blow up terus olahraga ini jadi lebih baik lagi, jadi aku rasa biliar bisa masuk top 5 lah di Indonesia sebagai olahraga yang digemari," tambahnya.