Hary Tanoe Ungkap Alasan POBSI Gelar Indonesia International Open 2024

JAKARTA - Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo, mengungkapkan alasan pihaknya menggelar turnamen Indonesia International Open 2024. Dia berharap salah satu tujuan adalah untuk meningkatkan peminat dan prestasi olahraga tersebut di Tanah Air.

Indonesia International Open 2024 akan berlangsung pada awal tahun depan dan terbagi dalam dua babak. Babak pertama yang merupakan babak kualifikasi dihelat pada 16-19 Januari 2024 di Jakarta. Setelah itu, babak utama bakal diselenggarakan pada 21-25 Januari di Jakarta.

Terdapat 152 atlet dari seluruh belahan dunia yang akan berkompetisi di Indonesia International Open 2024. Mereka memperebutkan total hadiah sebesar USD100 ribu (setara Rp1,5 miliar).

Dari 152 atlet tersebut, akan ada 24 atlet yang turun di kelas junior U-17 yang memainkan permainan sembilan bola. Sementara sisanya merupakan atlet-atlet senior yang akan berkompetisi dengan permainan 10 bola.

Hebatnya, ini menjadi kali pertama Indonesia menggelar turnamen biliar berkelas internasional. Alhasil, Indonesia International Open 2024 bakal tercatat dalam sejarah.

Hary mengungkapkan, POBSI menggelar turnamen tersebut karena berkaca dari pengalamannya meningkatkan prestasi olahraga futsal Indonesia sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI). Dengan semakin banyak turnamen dihelat, maka prestasi dan peminat olahraga itu akan bertambah.

"Jadi begini, yang saya pelajari dari futsal bahwa untuk membuat olahraga itu meningkat peminatnya dan prestasinya harus banyak kompetisi sehingga dari situ atlet akan banyak latihan," kata Hary dalam konferensi pers di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023).

Selain itu, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Perindo tersebut menilai dengan adanya turnamen berkelas internasional maka media akan menyoroti olahraga biliar. Alhasil, masyarakat akan menonton dan kemudian berminat untuk memainkannya.