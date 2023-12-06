Advertisement
NETTING

Bakal Comeback Usai Melahirkan, Naomi Osaka Diyakini Terinspirasi Serena Williams

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |03:04 WIB
Bakal <i>Comeback</i> Usai Melahirkan, Naomi Osaka Diyakini Terinspirasi Serena Williams
Naomi Osaka segera comeback ke lapangan tenis usai melahirkan (Foto: Reuters/Patrick Hamilton)
A
A
A

LOS ANGELES – Naomi Osaka bicara soal persiapannya comeback ke lapangan tenis usai melahirkan. Legenda tenis Amerika Serikat, Pam Shriver, percaya sang atlet terinspirasi dari Serena Williams.

Osaka melahirkan seorang putri yang merupakan buah hatinya bersama sang kekasih, Cordae, pada Juli 2023 di Los Angeles. Namun, dia sudah absen selama 15 bulan dari dunia tenis karena memilih rehat akibat permasalahan kesehatan mental.

Naomi Osaka

Setelah lebih dari satu tahun absen, akhirnya petenis asal Jepang itu bakal melakukan comeback-nya di Brisbane International yang akan digelar pada 31 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024 di Australia. Osaka berstatus sebagai pemain wildcard dalam turnamen tersebut.

Negeri Kanguru dirasa menjadi tempat yang tepat bagi Osaka untuk kembali bermain karena punya banyak kenangan manis di sana. Dia sudah dua kali menjadi semifinalis di turnamen tersebut serta dua kali menyabet gelar Grand Slam-nya di Australia Open 2019 dan 2021.

Osaka telah berlatih untuk mempersiapkan diri dalam beberapa waktu terakhir. Akan tetapi, dia masih ragu bagaimana level permainannya nanti sehingga menduga bakal butuh waktu untuk beradaptasi lagi.

“Ini jelas merupakan turnamen yang jauh lebih banyak daripada yang biasa saya ikuti. Jadi saya pikir beberapa orang akan senang dengan hal itu,” kata Osaka dilansir dari Tennis365, Rabu (6/12/2023).

Halaman:
1 2
