HOME SPORTS NETTING

5 Negara yang Jadikan Bulu Tangkis sebagai Olahraga Favorit, Nomor 1 Indonesia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |19:21 WIB
5 Negara yang Jadikan Bulu Tangkis sebagai Olahraga Favorit, Nomor 1 Indonesia!
Indonesia termasuk negara yang menjadikan bulu tangkis sebagai olahraga favorit (Foto: PBSI)
A
A
A

BERIKUT lima negara yang menjadikan bulu tangkis sebagai olahraga favorit. Tepok bulu menjadi salah satu olahraga yang digemari di seantero bumi selain sepakbola.

Bahkan, berdasarkan data dari Realbuzz, bulu tangkis merupakan olahraga terpopuler kedua di dunia. Sedikitnya, 220 juta orang memainkan olahraga ini di seluruh dunia.

Ilustrasi bulu tangkis

Tak semua negara mempunyai andalan di kancah bulu tangkis. Namun, ada lima negara yang menjadikan bulu tangkis sebagai olahraga terfavoritnya. Berikut ulasannya.

5. China

Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong

Sudah bukan rahasia lagi China merupakan negara tempatnya para pebulu tangkis hebat berkumpul. China telah menjadi yang terbaik di kancah bulu tangkis yang dimainkan di sekolah hingga perguruan tinggi di seluruh China.

Imbasnya, China memiliki para atlet terhebat di setiap sektor bulu tangkis pada saat ini. Mulai dari Chen Qingchen/Jia Yifan di ganda putri hingga Zheng Siwei/Huang Yaqiong yang menguasai ganda campuran.

4. Denmark

Viktor Axelsen

Denmark bisa disebut sebagai negara Eropa yang paling menggemari bulu tangkis. Inggris mungkin merupakan penemu olahraga ini, namun Denmark memiliki para atlet terbaik di olahraga ini.

Di masa lalu, Denmark punya tunggal putra sehebat Peter Gade dan kini diteruskan oleh Viktor Axelsen. Mereka juga mampu bersaing dengan negara-negara Asia yang biasanya lebih hebat dalam bulu tangkis.

Halaman:
1 2 3
