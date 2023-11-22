Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pernah Juara China Open dan Viktor Axelsen Absen, Anthony Ginting Juara China Masters 2023?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |17:22 WIB
Pernah Juara China Open dan Viktor Axelsen Absen, Anthony Ginting Juara China Masters 2023?
Anthony Ginting saat menjuarai China Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

PERNAH juara China Open dan Viktor Axelsen absen, Anthony Ginting juara China Masters 2023? Tunggal putra berusia 27 tahun itu baru saja sukses menyingkirkan Loh Kean Yew (Singapura) pada babak 32 besar China Masters 2023.

Bermain di Shenzhen Bay Gymnasium, Shenzhen, China, Rabu (22/11/2023), Anthony Ginting mampu membuat juara dunia 2021 itu gigit jari. Atlet asal Cimahi, Bandung, itu menang atas Loh Kean Yew secara dramatis dengan skor 21-15, 21-19 selama 50 menit.

Kemenangan atas sang juara dunia 2021 itu membuat Anthony Ginting lolos ke babak 16 besar China Masters 2023. Selanjutnya, sang juara Asia 2023 tersebut akan ditantang wakil Taiwan, Lin Chun-yin, di babak 16 besar turnamen level Super 750 ini.

Peluang Anthony Ginting untuk merebut gelar juara China Masters 2023 masih terbuka lebar. Pasalnya, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi sang tunggal putra nomor dua dunia itu memiliki potensi untuk menjuarai China Masters tahun ini.

Alasan pertama, sang rival terkuat Anthony Ginting, Viktor Axelsen, memilih mundur dari China Masters 2023. Si Alien dikabarkan mundur karena kelelahan dan berbagai pertimbangan lain usai menjuarai Kumamoto Masters 2023.

Sebelumnya, dalam tiga pertemuan terakhir Anthony Ginting selalu kalah dari Viktor Axelsen di BWF World Championships 2022, World Tour Finals 2022, dan Indonesia Open 2023. Karena itu, ini jadi keuntungan tersendiri bagi Anthony Ginting untuk mempermulus jalannya menuju tangga juara China Masters 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
