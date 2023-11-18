Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Selamat! Ini Para Pemenang Table Tennis Okezone 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |20:13 WIB
Selamat! Ini Para Pemenang Table Tennis Okezone 2023
Para pemenang Table Tennis Okezone 2023 berfoto bersama (Foto: Okezone/Maulana Yusuf)
A

DAFTAR para pemenang Table Tennis Okezone 2023 sudah diketahui. Para pemenang turnamen tenis meja beregu itu yakni Telkom A sebagai juara 1), JRP B (juara 2), Pelindo (juara 3) dan Telkom B (juara 4).

Telkom A keluar sebagai juara usai menang atas JRP B di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu 18 November 2023 malam WIB. Ronde pertama pada laga final Table Tennis Okezone 2023 ini memainkan nomor tunggal putra.

Table Tennis Okezone 2023 (Foto: Okezone/Maulana Yusuf)

JRP B yang diperkuat Irvan langsung unggul 3-0 atas Telkom A yang digawangi Hardian. Namun, Hardian mampu mengejar ketertinggalannya hingga menyamakan kedudukan menjadi 10-10. Hardian pun berhasil comeback hingga menutup set pertama dengan kemenangan 13-11.

Singkat cerita, pada ronde terakhir alias penentuan, memainkan nomor ganda putra. Laga tersebut dimenangkan oleh pasangan Telkom A sehingga mereka berhak menjadi juara pertama Table Tennis Okezone 2023.

Sementara itu, juara ketiga turnamen tenis meja beregu itu diraih oleh Pelindo usai mengalahkan Telkom B dengan skor 2-1. Permainan kedua tim berjalan dengan sengit sehingga harus memainkan tiga set.

Singkat kata, pada ronde ketiga alias penentuan, Pelindo berhasil memenangkan laga di sektor ganda putra. Hasil itu membuat Pelindo berhak merebut titel juara ketiga Table Tennis Okezone 2023.

Keempat peserta yang finis di empat besar Table Tennis Okezone 2023 itu pun masing-masing mendapatkan hadiah berupa uang, trofi, dan lainnya. Tentunya, apresiasi dan selamat patut diucapkan kepada para jawara Table Tennis Okezone 2023 itu.

Sebagai informasi, Table Tennis Okezone 2023 diikuti oleh total 33 tim, masing-masing berasal dari corporate (perusahaan) dan government (pemerintahan). Ajang tenis beregu ini memainkan tiga nomor, yakni tunggal putra, tunggal putri dan ganda putra.

