HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Perebutan Juara 3 Table Tennis Okezone 2023: Pelindo Raih Tempat Ketiga Usai Kalahkan Telkom B!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |19:46 WIB
Hasil Perebutan Juara 3 Table Tennis Okezone 2023: Pelindo Raih Tempat Ketiga Usai Kalahkan Telkom B!
Perebutan tempat ketiga Table Tennis Okezone 2023 telah rampung (Foto: Okezone/Maulana Yusuf)
A
A
A

HASIL perebutan Table Tennis Okezone 2023 sudah diketahui. Pertandingan perebutan tempat ketiga turnamen tenis meja beregu itu diraih oleh Pelindo usai mengalahkan Telkom B dengan skor 2-1.

Pertandingan tersebut berlangsung di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (18/11/2023) sore WIB. Permainan kedua tim berjalan dengan sengit sehingga harus memainkan tiga set.

Table Tennis Okezone 2023 (Foto: Okezone/Maulana Yusuf)

Untuk ronde pertama memainkan nomor tunggal putra. Pelindo diperkuat Ferdian, sedangkan Telkom B digawangi Kiki. Set pertama langsung dimenangkan oleh Kiki dengan skor 12-10.

Pada set kedua, Kiki tampil menggila sepanjang laga. Alhasil, dia kembali menang dengan skor 11-6 sehingga membuat Telkom B unggul 1-0 atas Pelindo.

Untuk ronde kedua, memainkan nomor tunggal putri. Pelindo yang diwakili Nurniawati berhasil menang dua set langsung dengan skor 11-7 dan 11-9. Alhasil, kedudukan antara Pelindo vs Telkom B menjadi imbang 1-1.

Kemudian pada ronde ketiga alias penentuan, Pelindo berhasil memenangkan laga di sektor ganda putra. Hasil itu membuat Pelindo berhak merebut titel juara ketiga Table Tennis Okezone 2023.

Halaman:
1 2
