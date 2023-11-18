HASIL perebutan Table Tennis Okezone 2023 sudah diketahui. Pertandingan perebutan tempat ketiga turnamen tenis meja beregu itu diraih oleh Pelindo usai mengalahkan Telkom B dengan skor 2-1.
Pertandingan tersebut berlangsung di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (18/11/2023) sore WIB. Permainan kedua tim berjalan dengan sengit sehingga harus memainkan tiga set.
Untuk ronde pertama memainkan nomor tunggal putra. Pelindo diperkuat Ferdian, sedangkan Telkom B digawangi Kiki. Set pertama langsung dimenangkan oleh Kiki dengan skor 12-10.
Pada set kedua, Kiki tampil menggila sepanjang laga. Alhasil, dia kembali menang dengan skor 11-6 sehingga membuat Telkom B unggul 1-0 atas Pelindo.
Untuk ronde kedua, memainkan nomor tunggal putri. Pelindo yang diwakili Nurniawati berhasil menang dua set langsung dengan skor 11-7 dan 11-9. Alhasil, kedudukan antara Pelindo vs Telkom B menjadi imbang 1-1.
Kemudian pada ronde ketiga alias penentuan, Pelindo berhasil memenangkan laga di sektor ganda putra. Hasil itu membuat Pelindo berhak merebut titel juara ketiga Table Tennis Okezone 2023.