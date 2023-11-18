Hasil Perebutan Juara 3 Table Tennis Okezone 2023: Pelindo Raih Tempat Ketiga Usai Kalahkan Telkom B!

HASIL perebutan Table Tennis Okezone 2023 sudah diketahui. Pertandingan perebutan tempat ketiga turnamen tenis meja beregu itu diraih oleh Pelindo usai mengalahkan Telkom B dengan skor 2-1.

Pertandingan tersebut berlangsung di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (18/11/2023) sore WIB. Permainan kedua tim berjalan dengan sengit sehingga harus memainkan tiga set.

Untuk ronde pertama memainkan nomor tunggal putra. Pelindo diperkuat Ferdian, sedangkan Telkom B digawangi Kiki. Set pertama langsung dimenangkan oleh Kiki dengan skor 12-10.

Pada set kedua, Kiki tampil menggila sepanjang laga. Alhasil, dia kembali menang dengan skor 11-6 sehingga membuat Telkom B unggul 1-0 atas Pelindo.

Untuk ronde kedua, memainkan nomor tunggal putri. Pelindo yang diwakili Nurniawati berhasil menang dua set langsung dengan skor 11-7 dan 11-9. Alhasil, kedudukan antara Pelindo vs Telkom B menjadi imbang 1-1.

Kemudian pada ronde ketiga alias penentuan, Pelindo berhasil memenangkan laga di sektor ganda putra. Hasil itu membuat Pelindo berhak merebut titel juara ketiga Table Tennis Okezone 2023.