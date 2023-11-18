Hasil Semifinal Table Tennis Okezone 2023: JRP B dan Telkom A Lolos ke Final!

HASIL semifinal Table Tennis Okezone 2023 sudah diketahui. Dua pertandingan babak empat besar turnamen tenis meja beregu itu dimainkan di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (18/11/2023) sore WIB.

Salah satu laga semifinal Table Tennis Okezone 2023, ada duel sengit antara JRP B vs Telkom B. Saat bermain di nomor tunggal putra pada set pertama, kedua tim saling membalas serangan silih berganti dalam mencuri poin hingga memaksa skor berimbang 6-6.

Namun, JRP B yang diperkuat Irvan mampu menambah poin demi poin berkat pukulan-pukulan akuratnya yang membuat Telkom B kewalahan. Setelah unggul 9-6, JRP B pun menutup set pertama dengan kemenangan 11-6.

Memasuki set kedua, kejar-kejaran poin kembali terjadi hingga angka 8-8 dan 10-10. Luar biasanya, Telkom B yang diperkuat Dennis comeback dan memaksa laga berlanjut ke rubber game usai menang 12-10.

Pada set ketiga ini, JRP B berhasil menutupnya dengan kemenangan 11-9. Kemudian untuk nomor lainnya di set kedua, JRP B berhasil menang dengan skor 2-0 atas Telkom B sekaligus membuat mereka lolos ke final.

Sementara di laga semifinal lainnya, ada duel tak kalah seru antara Telkom A vs Pelindo. Tampil sangat menjanjikan, Telkom A sukses mengalahkan Pelindo dengan skor 2-0.

Hanya informasi, Table Tennis Okezone 2023 adalah turnamen tenis meja beregu yang diikuti 33 tim dari corporate (perusahaan) dan government (pemerintahan). Ajang ini memainkan tiga nomor, yakni tunggal putra, tunggal putri dan ganda putra.

Table Tennis Okezone 2023 ini juga diikuti mantan atlet tenis meja nasional Indonesia. Sebut saja seperti Ficky Supit, peraih medali perunggu SEA Games 2015 dan 2017 hingga Gilang Maulana, sang juara dunia junior di World Junior Circuit Championship 2007 Qatar.