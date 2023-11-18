Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Semifinal Table Tennis Okezone 2023: JRP B dan Telkom A Lolos ke Final!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |18:17 WIB
Hasil Semifinal Table Tennis Okezone 2023: JRP B dan Telkom A Lolos ke Final!
Semifinal Table Tennis Okezone 2023 telah selesai dilakukan (Foto: Okezone/Maulana Yusuf)
A
A
A

HASIL semifinal Table Tennis Okezone 2023 sudah diketahui. Dua pertandingan babak empat besar turnamen tenis meja beregu itu dimainkan di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (18/11/2023) sore WIB.

Salah satu laga semifinal Table Tennis Okezone 2023, ada duel sengit antara JRP B vs Telkom B. Saat bermain di nomor tunggal putra pada set pertama, kedua tim saling membalas serangan silih berganti dalam mencuri poin hingga memaksa skor berimbang 6-6.

Semifinal Table Tennis Okezone 2023 (Foto: Okezone/Maulana Yusuf)

Namun, JRP B yang diperkuat Irvan mampu menambah poin demi poin berkat pukulan-pukulan akuratnya yang membuat Telkom B kewalahan. Setelah unggul 9-6, JRP B pun menutup set pertama dengan kemenangan 11-6.

Memasuki set kedua, kejar-kejaran poin kembali terjadi hingga angka 8-8 dan 10-10. Luar biasanya, Telkom B yang diperkuat Dennis comeback dan memaksa laga berlanjut ke rubber game usai menang 12-10.

Pada set ketiga ini, JRP B berhasil menutupnya dengan kemenangan 11-9. Kemudian untuk nomor lainnya di set kedua, JRP B berhasil menang dengan skor 2-0 atas Telkom B sekaligus membuat mereka lolos ke final.

Sementara di laga semifinal lainnya, ada duel tak kalah seru antara Telkom A vs Pelindo. Tampil sangat menjanjikan, Telkom A sukses mengalahkan Pelindo dengan skor 2-0.

Hanya informasi, Table Tennis Okezone 2023 adalah turnamen tenis meja beregu yang diikuti 33 tim dari corporate (perusahaan) dan government (pemerintahan). Ajang ini memainkan tiga nomor, yakni tunggal putra, tunggal putri dan ganda putra.

Table Tennis Okezone 2023 ini juga diikuti mantan atlet tenis meja nasional Indonesia. Sebut saja seperti Ficky Supit, peraih medali perunggu SEA Games 2015 dan 2017 hingga Gilang Maulana, sang juara dunia junior di World Junior Circuit Championship 2007 Qatar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/43/3185945/berikut_10_makanan_yang_disebut_ade_rai_harus_dihindari_jika_ingin_awet_muda-A0Ia_large.jpg
10 Makanan yang Disebut Ade Rai Harus Dihindari jika Ingin Awet Muda, Nomor 1 Konsumsi Harian Orang Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/43/3185702/mnc_sports_competition_diharap_dapat_ikut_memajukan_industri_biliar_tanah_air-tYqM_large.jpeg
MNC Sports Competition Dapat Ikut Memajukan Industri Biliar Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185567/menpora_erick_thohir-mOno_large.jpg
Kemenpora dan Kejagung Kolaborasi: Perkuat Pengawasan demi Tata Kelola Program Olahraga yang Akuntabel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185444/erick_thohir-pUj4_large.jpg
Menpora Erick Thohir Siapkan 17 Cabor Unggulan, Dukung Pembangunan Training Center Terbaik se-Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/43/3185388/mnc_bank_juara_bulu_tangkis_mnc_sports_competition_2025-r8Em_large.jpg
MNC Bank Pertahankan Takhta di Ajang MNC Sports Competition 2025, Lido Kembali Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184662/mnc_tourism_indonesia_lolos_semifinal_turnamen_basket_mnc_sports_competition_2025_okezone-Fmb0_large.jpg
Kunci Sukses MNC Tourism Indonesia Lolos Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement