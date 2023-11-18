Advertisement
SPORT LAIN

Hasil 32 Besar Table Tennis Okezone 2023: Banyak Duel Sengit, BRI A hingga UNJ Lolos ke 16 Besar!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |12:42 WIB
Hasil 32 Besar Table Tennis Okezone 2023: Banyak Duel Sengit, BRI A hingga UNJ Lolos ke 16 Besar!
Laga babak 32 besar Table Tennis Okezone 2023. (Foto: Maulana Yusuf/MNC Portal Indonesia)
HASIL 32 besar Table Tennis Okezone 2023 sudah diketahui. Sebanyak 16 pertandingan di babak 32 besar tenis meja beregu itu telah dilangsungkan di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta Timur, Sabtu (18/11/2023).

Di babak 32 besar ini, para kontestan Table Tennis Okezone 2023 dibagi ke dalam dua bagan. Untuk salah satu hasil laga di bagan 1, JRP A sukses mengalahkan EPSON Indonesia dengan skor 2-0.



(Laga di babak 32 besar Table Tennis Okezone 2023. Foto: Maulana Yusuf/Okezone)

Sementara itu, BSI harus rela tumbang dari Oakwood Kuningan dengan skor 0-2. Nasib berbeda dialami oleh Pelindo, mereka sukses menyingkirkan iNews Media dengan skor 2-0.

BRI A menjadi tim keempat yang lolos ke 16 besar usai menjungkalkan Baznas A dengan skor 2-1. Disusul kemudian, ada Telkom A usai sukses melumat BRIN dengan skor telak 2-0, lalu Kemenkeu A setelah menang 2-0 atas Paragon.

Sementara itu, OJK A sukses menyingkirkan Pertamina International Shipping dengan skor 2-1. Berbeda nasib dengan tim sesama Pertamina itu, Pertamina Patra Niaga A justru sukses menang atas AP1 2-0.

Sementara itu di bagan 2, ada total 8 tim yang lolos ke 16 besar. Mereka adalah UNJ, Bank Mandiri, JPP B, Pertamina Patra Naga B, PT Pos Indonesia, Telkom B, Kemenkeu B, dan Wijava Karya.

Perlu diketahui, Table Tennis Okezone 2023 turnamen merupakan tenis meja beregu yang diikuti 33 tim, berasal dari corporate (perusahaan) dan government (pemerintahan). Ajang beregu ini mempertandingkan tiga nomor, yakni tunggal putra, tunggal putri, dan ganda putra.

Dari para kontestan Table Tennis Okezone 2023, ada yang bertatus mantan atlet tenis meja nasional Indonesia. Sebut saja seperti Ficky Supit, peraih medali perunggu SEA Games 2015 dan 2017 hingga Gilang Maulana, sang juara dunia junior di World Junior Circuit Championship 2007 Qatar.

Sebagai informasi, Table Tennis Okezone 2023 dimeriahkan oleh penampilan sederet penyanyi top Indonesia. Di antaranya, yakni Raja Giannuca, Vionita Sihombing, Dimansyah Laitupa, Nikita Mawarni, Alfin Habib, Yogie Nandes, Vianty Arvy & DJ Ana Livian yang menggetarkan tribun GOR UNJ.

