Menpora Dito Ariotedjo Apresiasi Ajang Table Tennis Okezone 2023, Berharap Segera Temukan Sosok Pemimpin di Federasi Tenis Meja

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, turut hadir langsung dalam turnamen Table Tennis Okezone 2023. Ajang itu digelar di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada hari ini, Sabtu (18/11/2023).

Menpora Dito Ariotedjo pun mengapresiasi ajang ini yang hadir di tengah Federasi Tenis Meja yang tengah berbenah dan mulai menemui titik terang. Diharapkannya, Federasi Tenis Meja sendiri bisa semakin produktif membina atlet-atlet demi meningkatkan prestasi.

(Menpora RI, Dito Ariotedjo, di acara Table Tennis Okezone 2023. Foto: Afilia Zahra/Okezone)

"Kita berharap dari organisasinya yang sudah sehat, pembinaan akan semakin banyak, tidak bingung lagi untuk membina dan scoting atlet," ujar Dito Ariotedjo dalam sambutannya di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Sabtu (18/11/2023).

Kini, Federasi Tenis Meja yang akan mulai dibentuk lagi tentunya memerlukan sosok pemimpin. Mendapati Managing Director Okezone Group, Yadi Hendriana, yang sempat menyarankan sosok perempuan dalam jajaran kepengurusan organisasi tenis meja, Dito Ariotedjo pun turut melontarkan nama Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) RI, Angela Tanoesoedibjo.

"Sosok yang cocok menjadi pimpinan, tapi saya belum tahu nama-namanya. Tapi, bapak bilangnya wanita, bisa mbak Wamenparekraf ya," sambung Menpora Dito Ariotedjo.