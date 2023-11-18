Advertisement
SPORT LAIN

Table Tennis Okezone 2023 Digelar, Momentum Tingkatkan Antusiasme terhadap Olahraga Tenis Meja

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |11:03 WIB
Table Tennis Okezone 2023 Digelar, Momentum Tingkatkan Antusiasme terhadap Olahraga Tenis Meja
Managing Director Okezone Group, Yadi Hendriana, buka acara Table Tennis Okezone 2023. (Foto: Nurul/Okezone)
JAKARTA - Table Tennis Okezone 2023 digelar di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada hari ini, Sabtu (18/11/2023). Table Tennis Okezone 2023 merupakan turnamen tenis meja yang diikuti 33 tim, berasal dari corporate dan government.

Melalui ajang ini, Managing Director Okezone Group, Yadi Hendriana, berharap tenis meja semakin menggeliat sehingga berjalan beriringan dengan prestasi atletnya yang semakin meningkat.

Managing Director Okezone Group, Yadi Hendriana, buka acara Table Tennis Okezone 2023. Foto: Nurul/MNC Portal Indonesia

"Saya harap ini akan menjadi ajang yang bergengsi. Ini adalah komitmen dari Okezone. Kami berharap (Table Tennis Okezone 2023) bisa membuat tenis meja lebih berprestasi lagi," ungkap Yadi Hendriana dalam sambutannya di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Sabtu, (18/11/2023).

Yadi Hendriana pun menyoroti kepengurusan asosiasi tenis meja yang mulai berbenah di bawah binaan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo. Hal ini tentu menjadi fondasi untuk semakin memajukan olahraga tenis meja di Tanah Air dan meningkatkan prestasi atlet.

Terlebih, sudah 12 tahun lamanya bendera Merah Putih tak berkibar di ajang tenis meja internasional. Menjadi olahraga yang cukup digandrungi di seluruh lapisan masyarakat, tenis meja diharapkan juga semakin meningkat dari segi prestasi.

"Saya mendengar di bawah sentuhan pak Menpora, tenis meja sudah ada titik terang, sudah ada kepengurusan baru dan kemungkinan tenis meja akan terus maju dan akan menjadi salah satu olahraga yang solid dan juga berprestasi di Indonesia," ucap Yadi Hendriana.

