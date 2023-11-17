5 Atlet Ini Kesampingkan Kariernya demi Fokus Ibadah, Nomor 1 Punya Titel Juara Liga Champions!

SEBANYAK 5 atlet yang mengesampingkan kariernya demi fokus ibadah akan dibahas Okezone. Seperti yang kita ketahui, atlet merupakan olahragawan yang biasanya mengikuti perlombaan atau pertandingan untuk memperebutkan gelar juara.

Tak sedikit para atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan baik dari olahraga sepakbola, bulu tangkis, basket, dan olahraga lainnya selama mereka masih berkarier. Namun rupanya, banyak di antara para atlet yang rela mengesampingkan kariernya demi fokus ibadah. Siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Atlet Ini Kesampingkan Kariernya demi Fokus Ibadah:

5. William Hopoate





William Hopoate merupakan sosok atlet rugbi asal Australia. Pria yang dikenal dengan julukan "Hoppa" itu pernah bermain di liga rugbi internasional Tonga yang terakhir bermain sebagai bek tengah, bek sayap, dan sayap untuk St Helens di Liga Super, kompetisi kasta tertinggi Liga Rugbi Britania Raya.

Menariknya, William Hopoate pernah menghabiskan dua tahun untuk misi pelayanan bersama Church of Jesus Christ of Letter-day Saints saat berusia 20 tahun. Usut punya usut, pria yang kini berusia 31 tahun itu melakukan hal tersebut demi fokus ibadah.

4. Sandy Koufax





Sandy Koufax adalah mantan atlet baseball asal Amerika Serikat yang diketahui memeluk agama Yahudi. Koufax pun dikenal sebagai pribadi yang sangat taat menjalankan ibadah menurut kepercayaanya.

Buktinya, Koufax pernah menolak bermain untuk timnya, LA Dodgers, pada pembukaan World Series gara-gara bertepatan dengan Hari Yom Kippur, hari suci bagi Yahudi. Namun, karier Koufax di dunia baseball tidak lama karena cedera pada bahu kiri sehingga ia pensiun dini pada 1966.