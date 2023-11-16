Profil Gilang Maulana, Atlet Tenis Meja Indonesia yang Pernah Jadi Juara Dunia Junior

PROFIL Gilang Maulana, atlet tenis meja Indonesia yang pernah jadi juara dunia junior akan diulas Okezone. Sang petenis meja nasional kelahiran Palembang itu menjadi juara satu nomor single putra World Junior Circuit Championship 2007 di Qatar.

Jauh sebelum memenangkan gelar bergengsinya itu, Gilang Maulana sudah tertarik dan mengenal tenis meja sejak usianya menginjak 6 tahun atau tepatnya pada 1996. Berkat bakatnya, pemain asal Palembang itu pun dikirim ke Gudang Garam, Kediri, Jawa Timur pada 2000.

Setelah menimba ilmu di Gudang Garam, Gilang Maulana dikirim ke luar negeri untuk mengikuti sejumlah turnamen tenis meja level junior. Singkat cerita, ia sukses menjadi juara dunia nomor single putra World Junior Circuit Championship 2007 di Qatar.

“(Mulai tertarik) tahun 1996 pas umur 6 tahun. Kemudian dikirim ke Gudang Garam tahun 2000. Saya dibina di sana oleh pelatih China, dikirim ke keluar negeri sampai juara dunia junior. Dari 2013 pindah ke Jakarta sampai sekarang,” kata Gilang Maulana kepada Okezone, Kamis (16/11/2923).

Lebih lanjut, atlet yang kini berusia 33 tahun itu mengaku sempat mengalami kesulitan dalam menjaga konsistensi untuk menjadi atlet tenis meja saat itu. Di antaranya, ia harus mengorbankan sekolah, waktu yang banyak untuk berlatih dan bertanding, hingga bangkit saat mengalami kekalahan.

“Banyak sekali karena kita dalam meraih juara itu tidak semudah yang dibayangkan, karena kita mengorbankan sekolah, waktu, jadi kita pagi sore berlatih dan bertanding. Bagaimana kita kalah dan berusaha bangkit,” jelas Gilang.