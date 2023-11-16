Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Perang Bintang Tersaji di Table Tennis Okezone 2023, Ayo Ramaikan GOR UNJ Sabtu 18 November 2023!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |09:32 WIB
Perang Bintang Tersaji di Table Tennis Okezone 2023, Ayo Ramaikan GOR UNJ Sabtu 18 November 2023!
Table Tennis Okezone 2023 digelar di GOR UNJ pada Sabtu, 18 November 2023. (Foto: Okezone.com)
PERANG bintang tersaji di Table Tennis Okezone 2023 yang berlangsung di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada Sabtu, 18 November 2023. Dibilang perang bintang karena turnamen ini diikuti peserta yang memiliki karier panjang di dunia tenis meja nasional dan internasional, hingga dimeriahkan sederet artis papan atas Tanah Air.

Table Tennis Okezone 2023 merupakan turnamen tenis meja yang diikuti 33 tim, berasal dari Corporate and Government. Sejumlah peserta ada yang bertatus mantan atlet tenis meja nasional yang beberapa kali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Table Tennis Okezone

(Table Tennis Okezone 2023 dimeriahkan sederet artis papan atas Tanah Air. (Foto: Okezone.com)

Salah satunya adalah Ficky Supit, mantan atlet nasional yang memperkuat tim Telkom A. Secara prestasi, Ficky Supit tak perlu diragukan lagi. Ia pernah membawa Indonesia merebut medali perunggu SEA Games 2015 dan 2017.

Di level nasional, Ficky Supit juga pernah memenangkan medali emas PON 2016 di nomor tunggal putra. Satu lagi, ia juga hampir lolos ke Olimpiade London 2012 di nomor tunggal putra.

Selain dapat menyaksikan aksi Ficky Supit, Anda yang hadir langsung di GOR UNJ bakal dimanjakan dengan sederet penyanyi papan atas Tanah Air. Raja Giannuca, Vionita Sihombing dan Dimansyah Laitupa siap menggetarkan tribun GOR UNJ. Selanjutnya, ada juga Nikita Mawarni, Alfin Habib, Yogie Nandes, serta penampilan dari Vianty Arvy & DJ Ana Livian yang siap memeriahkan acara.

Di awal acara atau sebelum sederet artis di atas menghibur para penonton, tercatat ada dua menteri yang dikonfirmasi hadir di Table Tennis Okezone 2023 yakni Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Nantinya, para bapak menteri dijadwalkan tampil di laga eksebisi.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
