Bawa MNC Vision Juara Biliar MNC Sports Competition, Mico/Fian Ceritakan Perjuangan Sebelum Mentas

JAKARTA – MNC Vision sukses menjuarai turnamen MNC Sports Competition cabang olahraga biliar sektor ganda lewat aksi Mico Adhie/Irfianto. Mico/Irfianto pun menceritakan perjuangan untuk mentas di ajang itu.

Mico/Fian mengungkapkan bahwa mereka mempersiapkan diri dengan latihan intens jelang gelaran tersebut. Hasilnya, mereka sukses menyabet gelar juara dan membawa pulang hadiah total Rp1,5 juta.

Pada partai puncak, Mico/Fian mengalahkan pasangan dari GTV, Raxi/Beny. Laga yang digelar di Puslatnas POBSI, Jakarta, Selasa (7/11/2023) itu berakhir dengan skor 2-0.

"Kami latihan sekira satu bulan lebih secara intens. Kami menjaga mental, fokus, dan konsentrasi sebisa mungkin hingga lawan tidak mendapatkan pukulan mudah," ungkap Fian kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (7/11/2023).

BACA JUGA: Duet MNC Vision Keluar sebagai Juara MNC Sports Competition Cabor Biliar

Salah satu pemandangan menarik adalah Mico/Fian memakai kaus yang sama. Mereka kompak mengenakan kaus hitam dengan logo MNC Vision di bagian atas dan di bawahnya terdepat gambar bola biliar.

"Ini dukungan dari kantor. Alhamdulillah MVN (MNC Vision Network) luar biasa dukungannya," jelas Mico.