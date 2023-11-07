Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Duet MNC Vision Keluar sebagai Juara MNC Sports Competition Cabor Biliar

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |21:00 WIB
Duet MNC Vision Keluar sebagai Juara MNC Sports Competition Cabor Biliar
Final biliar MNC Sports Competition telah berlangsung (Foto: MPI/Muhammad Gazza)
A
A
A

DUET MNC Vision, Mico/Fian, keluar sebagai juara MNC Sports Competition cabang olahraga (cabor) biliar. Mico/Fian keluar sebagai juara sector ganda pada cabor biliar dalam ajang yang dilaksanakan sebagai perayaan HUT ke-34 MNC Group ini.

Mico/Fian menang di final atas pasangan Raxi/Beny dari GTV dengan skor 2-0. Pertandingan ini digelar di Puslatnas POBSI, Jakarta, Selasa (7/11/2023) malam WIB.

Biliar

Atas hasil tersebut, Mico/Fian pun membawa pulang hadiah sebesar Rp1,5 juta. Sementara itu, Raxi/Beny meraih Rp1 juta.

Raxi/Beny melaju ke partai puncak setelah menumbangkan Fauzul/Ijul dari MNC Channels pada babak semifinal. Sementara itu, Mico/Fian mengalahkan Indra/Firman dari PT Prima Permata Nusantara pada empat besar.

Pertandingan final sektor ganda berjalan seru dengan kedua tim yang bergantian memasukkan bola. Tim GTV sempat salah memasukkan bola yang membuat momentum bergeser ke arah MNC Vision.

