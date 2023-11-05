Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Segini Harga Tiket dan Seat Plan DBL 2023 Seri DKI Jakarta di Indonesia Arena

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |17:00 WIB
Segini Harga Tiket dan Seat Plan DBL 2023 Seri DKI Jakarta di Indonesia Arena
Tiket nonton DBL 2023 di Indonesia Arena mulai dijual (Foto: DBL)
A
A
A

BABAK puncak liga basket pelajar terbesar Tanah Air Seri Ibu Kota musim ini, atau Final Party DBL 2023 DKI Jakarta Series, telah diumumkan secara istimewa oleh Menpora RI Dito Ariotedjo akan dilangsungkan di Indonesia Arena, kompleks Gelora Bung Karno (GBK) pada 17 November mendatang.

Kabar ini langsung menyedot perhatian banyak kalangan. Tak sabar memastikan telah membeli tiket agar dapat ikut menyaksikan secara langsung digelarnya perhelatan basket akbar pertama di stadion indoor terbesar dan termegah, setelah FIBA World Cup 2023 ini.

Indonesia Arena

Bukan hanya warga sekolah yang timnya masuk final. Tapi laga itu juga akan ditunggu pecinta basket se-Indonesia yang antusias menyambut gelaran final DBL Jakarta di Indonesia Arena. Terlebih, kini setiap tim yang bertanding tak hanya mewakili nama almamaternya saja. Mereka juga mewakili tiap-tiap wilayahnya (West Region, North & Central Region, East Region, dan South Region).

Menjawab rasa penasaran itu, DBL Indonesia selaku penyelenggara telah merilis info resmi terkait penjualan tiket. Yakni, dengan membuka presale eksklusif melalui aplikasi Lazada, mulai hari Minggu, 5 November 2023, pukul 12.00 WIB.

Dalam keterangan resminya, DBL Indonesia juga merilis seat plan yang dapat dipilih oleh pembeli tiket.

“Terdapat 7 (tujuh) kategori tiket yang terbagi dalam 7 (tujuh) sektor seat plan. Untuk yang menghadap lapangan adalah sektor CAT 2K, CAT 4K, CAT 1A, CAT 2A, dan CAT 4A. Sementara seat plan CAT 1F dan CAT 2F berada di sisi kanan atau menghadap ring basket. Nantinya, nomor kursi akan diberikan dalam konfirmasi pemesanan setelah pembayaran dilakukan,” ujar Donny Rahardian, Vice Director DBL Indonesia.

Halaman:
1 2
