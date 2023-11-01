Perburuan Tiket Final DBL 2023 Seri DKI Jakarta di Indonesia Arena Resmi Dimulai

SETELAH bergulir secara maraton di empat region (wilayah) DKI Jakarta sejak Agustus lalu hingga Oktober kemarin. Rangkaian panjang liga basket pelajar terbesar Seri Ibu Kota, DBL 2023 DKI Jakarta Series akan memasuki fase puncaknya pada bulan November ini. Tepatnya pada tanggal 17 November nanti. Saat dilangsungkannya Final DBL Seri DKI Jakarta di Indonesia Arena. Sekaligus jadi gelaran basket resmi pertama di venue basket indoor terbesar dan termegah tersebut, setelah FIBA World Cup 2023.

Hanya empat tim terbaik, dua putra dan dua putri, yang berhak tampil pada momen puncak dan bersejarah di Indonesia Arena pada 17 November nanti. Posisi sebagai finalis itulah yang akan diperebutkan oleh 16 tim berstatus terbaik dari wilayah masing-masing (region). Terdiri dari delapan tim putra dan delapan tim putri.

Dari persaingan putri, ada tim SMAK 1 Penabur Jakarta dan SMA Dian Harapan Jakarta yang berstatus champion dan runner-up West Region (Seri Jakarta Barat). Lalu ada SMA Jubilee (champion) dan SMA 1 PSKD (runner-up) dari North & Central Region (Seri Jakarta Utara & Pusat), SMAN 71 Jakarta (champion) dan SMAN 21 Jakarta (runner-up) dari East Region (Seri Jakarta Timur), serta SMAN 70 Jakarta (champion) dan SMAN 3 Jakarta (runner-up) yang mewakili South Region (Seri Jakarta Selatan).

Sementara pesaing putra ada tim SMA Bukit Sion (champion) dan SMA IPEKA Puri yang mewakili West Region (Seri Jakarta Barat), SMA Jubilee (champion) dan SMA Kolese Kanisius (runner-up) North & Central Region (Seri Jakarta Utara & Pusat), SMAN 71 Jakarta (champion) dan SMAN 91 Jakarta (runner-up) East Region (Seri Jakarta Timur), serta SMA Al-Izhar Pondok Labu (champion) dan SMAN 47 Jakarta (runner-up) South Region atau Seri Jakarta Selatan.

Untuk bisa merebut tiket tampil pada Final DBL Seri DKI Jakarta di Indonesia Arena, ke-16 tim itu harus bersaing pada fase Championship Series terlebih dahulu, yang dilangsungkan di GOR Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan. Pada tanggal 2 hingga 8 November mendatang.

”Selama sepekan kedepan kita akan menyaksikan persaingan yang kompetitif dari tim basket sekolah berstatus terbaik dari masing-masing wilayah se-DKI Jakarta. Saya mengucapkan selamat bertanding kepada para student-athlete kebanggaan kami semua. Saya sudah tak sabar menantikan, siapa yang akan mengukir sejarah merebut tiket tampil pada Final Party Honda DBL with Kopi Good Day 2023 DKI Jakarta Series di Indonesia Arena pada tanggal 17 November nanti,” ujar Lexyndo Hakim, Ketua Umum Pengprov Perbasi DKI Jakarta.