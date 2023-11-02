Hasil Hylo Open 2023: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Jejaki Perempatfinal!

SAARBRUCKEN - Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja berhasil melenggang ke perempatfinal Hylo Open 2023 Super 300. Pasangan dari PB Djarum itu mengatasi perlawanan sengit Presley Smith/Allison Lee, di babak 16 besar Hylo Open 2023, 21-14, 19-21 dan 21-15.

Bermain di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Kamis (2/11/2023) sore WIB, Dejan/Gloria mendapatkan perlawanan sengit dari Smith/Lee di awal pertandingan. Kedua pasangan saling kejar mengejar angka dalam tempo permainan yang cepat hingga mencapai skor 5-5.

Setelah itu, pasangan Tim Merah-Putih berhasil memegang kendali permainan karena mampu menyerang dengan lebih efektif. Alhasil, mereka menginjak interval gim pertama lebih dulu dengan skor 11-6.

Sayangnya, Dejan/Gloria lengah setelah jeda hingga sang lawan yang duduk di rangking 95 dunia itu mendekat di angka 10-13. Beruntung mereka dengan cepat menemukan sentuhan terbaik mereka lagi dan memperlebar keunggulan menjadi 16-11.

Duet ranking 17 dunia itu pun terus menekan lawan dengan variasi serangan bola-bola tajam dan cepat yang mereka terapkan. Hasilnya, mereka sukses menutup gim pertama dengan kemenangan 21-14.

Pada gim kedua, Dejan/Gloria terbawa oleh pola permainan lawan sehingga tertinggal 1-3. Mereka sempat menyamakan kedudukan menjadi 3-3 tetapi tertinggal lagi di angka 3-5.

Selepas itu, pasangan PB Djarum itu mulai bermain lebih menyerang lagi dengan smash-smash keras yang dilancarkan oleh Dejan. Mereka pun berbalik unggul 6-5. Namun, Smith/Lee terus memberikan perlawanan intens hingga mereka memimpin lagi 11-9 saat interval.