Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Hylo Open 2023: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Jejaki Perempatfinal!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |18:23 WIB
Hasil Hylo Open 2023: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Jejaki Perempatfinal!
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja berhasil menembus perempatfinal Hylo Open 2023 (Foto: Twitter/@INABadminton)
A
A
A

SAARBRUCKEN - Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja berhasil melenggang ke perempatfinal Hylo Open 2023 Super 300. Pasangan dari PB Djarum itu mengatasi perlawanan sengit Presley Smith/Allison Lee, di babak 16 besar Hylo Open 2023, 21-14, 19-21 dan 21-15.

Bermain di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Kamis (2/11/2023) sore WIB, Dejan/Gloria mendapatkan perlawanan sengit dari Smith/Lee di awal pertandingan. Kedua pasangan saling kejar mengejar angka dalam tempo permainan yang cepat hingga mencapai skor 5-5.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Setelah itu, pasangan Tim Merah-Putih berhasil memegang kendali permainan karena mampu menyerang dengan lebih efektif. Alhasil, mereka menginjak interval gim pertama lebih dulu dengan skor 11-6.

Sayangnya, Dejan/Gloria lengah setelah jeda hingga sang lawan yang duduk di rangking 95 dunia itu mendekat di angka 10-13. Beruntung mereka dengan cepat menemukan sentuhan terbaik mereka lagi dan memperlebar keunggulan menjadi 16-11.

Duet ranking 17 dunia itu pun terus menekan lawan dengan variasi serangan bola-bola tajam dan cepat yang mereka terapkan. Hasilnya, mereka sukses menutup gim pertama dengan kemenangan 21-14.

Pada gim kedua, Dejan/Gloria terbawa oleh pola permainan lawan sehingga tertinggal 1-3. Mereka sempat menyamakan kedudukan menjadi 3-3 tetapi tertinggal lagi di angka 3-5.

Selepas itu, pasangan PB Djarum itu mulai bermain lebih menyerang lagi dengan smash-smash keras yang dilancarkan oleh Dejan. Mereka pun berbalik unggul 6-5. Namun, Smith/Lee terus memberikan perlawanan intens hingga mereka memimpin lagi 11-9 saat interval.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/40/2919224/rehan-naufal-lisa-ayu-puas-bisa-buktikan-kebangkitan-di-hylo-open-2023-meski-gagal-juara-mgcP1PXhp1.jpg
Rehan Naufal/Lisa Ayu Puas Bisa Buktikan Kebangkitan di Hylo Open 2023 meski Gagal Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/40/2916627/ada-sosok-pelatih-indonesia-di-balik-kegagalan-rehan-naufal-lisa-ayu-juara-hylo-open-2023-8KcAnO1ZnX.jpg
Ada Sosok Pelatih Indonesia di Balik Kegagalan Rehan Naufal/Lisa Ayu Juara Hylo Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/40/2916070/saat-apriyani-rahayu-tubruk-tiang-net-hingga-dipaksa-mundur-karena-cedera-di-hylo-open-2023-RoNey2fKq8.jpg
Saat Apriyani Rahayu Tubruk Tiang Net hingga Dipaksa Mundur karena Cedera di Hylo Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/40/2916029/update-ranking-bwf-usai-hylo-open-2023-rehan-naufal-lisa-ayu-malah-turun-peringkat-usai-jadi-runner-up-bVrcfAJRnv.jpg
Update Ranking BWF Usai Hylo Open 2023: Rehan Naufal/Lisa Ayu Malah Turun Peringkat Usai Jadi Runner-up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/40/2915916/momen-respek-dan-sportivitas-pebulu-tangkis-china-usai-apriyani-rahayu-alami-cedera-lutut-di-final-hylo-open-2023-ZXF9avBnY3.jpg
Momen Respek dan Sportivitas Pebulu Tangkis China Usai Apriyani Rahayu Alami Cedera Lutut di Final Hylo Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/40/2915742/gemas-lihat-liu-yuchen-panggil-istri-hendra-setiawan-mom-netizen-lucu-banget-keluarga-lintas-negara-DgGD6ClDMa.jpg
Gemas Lihat Liu Yuchen Panggil Istri Hendra Setiawan Mom, Netizen: Lucu Banget Keluarga Lintas Negara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement