HOME SPORTS NETTING

Gemas Lihat Liu Yuchen Panggil Istri Hendra Setiawan Mom, Netizen: Lucu Banget Keluarga Lintas Negara

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |09:51 WIB
Gemas Lihat Liu Yuchen Panggil Istri Hendra Setiawan Mom, Netizen: Lucu Banget Keluarga Lintas Negara
Pebulutangkis ganda putra asal China, Liu Yuchen bersama keluarga Hendra Setiawan. (Foto: Instagram/liuyuchen88888)
A
A
A

PENCINTA bulu tangkis Indonesia dibuat gemas oleh tingkah laku ganda putra China, Liu Yuchen yang menyebut istri Hendra Setiawan ‘mom’ alias ibu. Li Yuchen pun terlihat semakin akrab dengan keluarga Hendra dan netizen menilai mereka bak keluarga lintas negara.

Kejadian Liu Yuchen memanggil istri Hendra, Sandiani Arief dengan sebutan Mom itu dapat dilihat di instagram pribadi pebulutangkis ganda putra China tersebut, yakni di @liuyuchen88888. Awalnya, Liu Yuchen mengupload foto dirinya yang berhasil menjuara juara Hylo Open 2023.

Bersama rekannya Ou Xuanyi, Liu Yuchen memenangkan Hylo Open 2023 usai berhasil menghajar wakil Taiwan, Lee Yang/Wang Chi-Lin. Liu/Ou menang dengan skor 24-22 dan 21-13 usai berjuang selama 45 menit.

Bagi Liu Yuchen, memenangkan Hylo Open 2023 menjadi sebuah prestasi yang membanggakan. Sebab itu adalah gelar pertamanya di kompetisi Eropa setelah bertahun-tahun berusaha.

Liu Yuchen panggil istri Hendra Setiawan 'Mom'

Tak heran jika Liu Yuchen pun mengabadikan momen juara Hylo Open 2023 itu di instagram pribadinya. Banyak pihak pun mengucapkan selamat kepada Li Yuchen dari pelatih ganda campuran PBSI, Herry Iman Pierngadi (Herry IP), sampai istri Hendra yang akrab disapa ci Sansan.

Sansan pun awalnya hanya meninggalkan komentar congratulation atau selamat. Menariknya, Liu Yuchen membalasnya dengan mengatakan ‘thank you mom’.

Halaman:
1 2
