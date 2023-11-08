Saat Apriyani Rahayu Tubruk Tiang Net hingga Dipaksa Mundur karena Cedera di Hylo Open 2023

MOMEN saat Apriyani Rahayu tubruk tiang net hingga dipaksa mundur karena cedera di Hylo Open 2023 akan diulas oleh Okezone pada artikel ini.

Pasangan ganda putri andalan Indonesia, Apriani Rahayu/Siti Fadia Ramadhanti terpaksa menerima kekalahan mengenaskan di babak final Hylo Open 2023. Bagaimana tidak? saat mereka tinggal memenangkan 1 game lagi, mereka harus menyerah karena Apriyani Rahayu mengalami cedera.

Bertanding menghadapi pasangan ganda putri China, Zheng Su Xian/Zheng Yu di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Minggu (5/11/2023), Apriyani dan Fadi sebenarnya sukses memenangkan game pertama dengan skor 21-18.

Namun nasib malang menimpa Apriyani Rahayu di awal game kedua. Berawal dari permainan agresifnya di depan net, eks tandem Greysia Polii ini salah dalam melakukan pijakan. Kesalahan itu membuat Apriyani hilang keseimbangan sampai harus menabrak net.

Setelahnya kejadian itu, Apriyani langsung terduduk hingga harus dibawa ke pinggir lapangan untuk mendapatkan perawatan. Usai mendapatkan perawatan, Apriyani Rahayu sejatinya sempat ingin melanjutkan pertandingan.

Namun, tidak lama berselang, dirinya berubah pikiran dan memilih untuk merelakan gelar Hylo Open 2023 pada Zheng Su Xian/Zheng Yu dibanding harus mengalami cedera yang lebih parah karena memaksakan bertanding.

Hebatnya, meski gagal juara dan cedera, Apriyani Rahayu tetap terlihat tersenyum diatas podium. Sebaliknya, Zheng Su Xian dan Zheng Yu justru menampilkan ekspresi datar yang memperlihatkan bahwa mereka tidak senang menjadi juara karena lawannya memilih mundur.

Dengan cederanya Apriyani Rahayu di final Hylo Open 2023, ini menjadi manambah rentetan cedera yang dialami pasangan peringkat 6 dunia asal Indonesia ini. Tercatat, sepanjang 2023 ini Apriyani/Fadia sudah mengalami cedera sebanyak empat kali.