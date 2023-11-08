Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Saat Apriyani Rahayu Tubruk Tiang Net hingga Dipaksa Mundur karena Cedera di Hylo Open 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |03:05 WIB
Saat Apriyani Rahayu Tubruk Tiang Net hingga Dipaksa Mundur karena Cedera di Hylo Open 2023
Apriyani Rahayu tabrak tiang net hingga cedera di final Hylo Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

MOMEN saat Apriyani Rahayu tubruk tiang net hingga dipaksa mundur karena cedera di Hylo Open 2023 akan diulas oleh Okezone pada artikel ini.

Pasangan ganda putri andalan Indonesia, Apriani Rahayu/Siti Fadia Ramadhanti terpaksa menerima kekalahan mengenaskan di babak final Hylo Open 2023. Bagaimana tidak? saat mereka tinggal memenangkan 1 game lagi, mereka harus menyerah karena Apriyani Rahayu mengalami cedera.

 Apriyani Rahayu/Siti Fadia

Bertanding menghadapi pasangan ganda putri China, Zheng Su Xian/Zheng Yu di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Minggu (5/11/2023), Apriyani dan Fadi sebenarnya sukses memenangkan game pertama dengan skor 21-18.

Namun nasib malang menimpa Apriyani Rahayu di awal game kedua. Berawal dari permainan agresifnya di depan net, eks tandem Greysia Polii ini salah dalam melakukan pijakan. Kesalahan itu membuat Apriyani hilang keseimbangan sampai harus menabrak net.

Setelahnya kejadian itu, Apriyani langsung terduduk hingga harus dibawa ke pinggir lapangan untuk mendapatkan perawatan. Usai mendapatkan perawatan, Apriyani Rahayu sejatinya sempat ingin melanjutkan pertandingan.

Namun, tidak lama berselang, dirinya berubah pikiran dan memilih untuk merelakan gelar Hylo Open 2023 pada Zheng Su Xian/Zheng Yu dibanding harus mengalami cedera yang lebih parah karena memaksakan bertanding.

Hebatnya, meski gagal juara dan cedera, Apriyani Rahayu tetap terlihat tersenyum diatas podium. Sebaliknya, Zheng Su Xian dan Zheng Yu justru menampilkan ekspresi datar yang memperlihatkan bahwa mereka tidak senang menjadi juara karena lawannya memilih mundur.

Dengan cederanya Apriyani Rahayu di final Hylo Open 2023, ini menjadi manambah rentetan cedera yang dialami pasangan peringkat 6 dunia asal Indonesia ini. Tercatat, sepanjang 2023 ini Apriyani/Fadia sudah mengalami cedera sebanyak empat kali.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/40/2919224/rehan-naufal-lisa-ayu-puas-bisa-buktikan-kebangkitan-di-hylo-open-2023-meski-gagal-juara-mgcP1PXhp1.jpg
Rehan Naufal/Lisa Ayu Puas Bisa Buktikan Kebangkitan di Hylo Open 2023 meski Gagal Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/40/2916627/ada-sosok-pelatih-indonesia-di-balik-kegagalan-rehan-naufal-lisa-ayu-juara-hylo-open-2023-8KcAnO1ZnX.jpg
Ada Sosok Pelatih Indonesia di Balik Kegagalan Rehan Naufal/Lisa Ayu Juara Hylo Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/40/2916029/update-ranking-bwf-usai-hylo-open-2023-rehan-naufal-lisa-ayu-malah-turun-peringkat-usai-jadi-runner-up-bVrcfAJRnv.jpg
Update Ranking BWF Usai Hylo Open 2023: Rehan Naufal/Lisa Ayu Malah Turun Peringkat Usai Jadi Runner-up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/40/2915916/momen-respek-dan-sportivitas-pebulu-tangkis-china-usai-apriyani-rahayu-alami-cedera-lutut-di-final-hylo-open-2023-ZXF9avBnY3.jpg
Momen Respek dan Sportivitas Pebulu Tangkis China Usai Apriyani Rahayu Alami Cedera Lutut di Final Hylo Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/40/2915742/gemas-lihat-liu-yuchen-panggil-istri-hendra-setiawan-mom-netizen-lucu-banget-keluarga-lintas-negara-DgGD6ClDMa.jpg
Gemas Lihat Liu Yuchen Panggil Istri Hendra Setiawan Mom, Netizen: Lucu Banget Keluarga Lintas Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/06/40/2915112/pelatih-ganda-putri-indonesia-ungkap-alasan-mundurnya-apriyani-fadia-di-final-hylo-open-2023-t2hT0Tu4hB.jpg
Pelatih Ganda Putri Indonesia Ungkap Alasan Mundurnya Apriyani/Fadia di Final Hylo Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement