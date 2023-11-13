Rehan Naufal/Lisa Ayu Puas Bisa Buktikan Kebangkitan di Hylo Open 2023 meski Gagal Juara

GANDA campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, akhirnya mampu bangkit dari keterpurukan dengan menjadi runner up di ajang Hylo Open 2023 pada pekan lalu. Mereka pun menilai hasil tersebut menjadi bukti bahwa mereka bisa tampil apik dan berprestasi.

Performa Rehan/Lisa menjadi sorotan pada tahun ini karena jauh dari kata memuaskan. Sejak menjadi semifinalis Orleans Masters 2023, mereka selalu gugur di babak 32 atau 16 besar dari 11 turnamen yang mereka ikuti. Ranking mereka pun terus merosot dari peringkat 10 dunia ke rangking 20 dunia.

Namun, rekor buruk tersebut akhirnya putus di French Open 2023 di mana Rehan/Lisa mencapai perempat final. Bahkan, akhirnya mereka berhasil mencapai final Hylo Open 2023.

Sayangnya, peraih medali emas SEA Games 2023 itu tumbang di tangan duet Hong Kong, Tang Chun Man/Tse Ying Suet, di partai final dengan skor 21-15, 15-21 dan 14-21, Minggu (5/11/2023). Alhasil, mereka harus puas pulang sebagai runner up turnamen Super 300 itu.

Kendati demikian, Rehan/Lisa tetap senang dengan hasil runner up di Hylo Open 2023. Hasil tersebut menambah rasa kepercayaan diri mereka menjadi lebih tinggi setelah berjuang keras untuk keluar dari keterpurukan.

“Alhamdulillah saya sama Rehan sudah meyakini untuk kita berdua, kalau kita sudah tambah motivasi, sebelumnya waktu Prancis (French Open) kemarin kita juga sudah masuk delapan besar. Jadi nambah keyakinan lagi untuk kita berdua, alhamdulillah apa yang kita kerjakan di latihan, akhirnya kita bisa membuahkan hasil selama ini,” kata Lisa kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, pada Rabu pekan lalu (8/11/2023).