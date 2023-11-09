Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ada Sosok Pelatih Indonesia di Balik Kegagalan Rehan Naufal/Lisa Ayu Juara Hylo Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |01:01 WIB
Ada Sosok Pelatih Indonesia di Balik Kegagalan Rehan Naufal/Lisa Ayu Juara Hylo Open 2023
Rehan Naufal bersama Lisa Ayu kesulitan mengalahkan anak didik Flandy Limpele di final Hylo Open 2023 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
ADA sosok pelatih Indonesia Flandy Limpele di balik kegagalan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati juara Hylo Open 2023. Sebab, Flandy merupakan pelatih dari duet Hong Kong, Tang Thun Man/Tse Ying Suet.

Pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan/Lisa, harus puas dengan raihan runner-up di Hylo Open 2023 pada pekan lalu. Mereka kalah di final dari Tang/Tse dengan skor 21-15, 15-21 dan 14-21.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

Hasil tersebut pun memperpanjang rekor buruk Rehan/Lisa atas pasangan rangking 11 dunia itu. Dari lima pertemuan yang semuanya berlangsung tahun ini, yakni di babak 32 besar Japan Open, Australia Open, dan China Open 2023 serta babak 16 besar Hong Kong Open 2023, mereka selalu menelan kekalahan.

Duet rangking 20 dunia itu pun menyebut bahwa permainan mereka sudah terbaca oleh Tang/Tse sehingga mereka kesulitan untuk menang. Sebab, Tang/Tse dilatih oleh mantan pelatih mereka ketika menjadi pemain pratama di Pelatnas PBSI, yakni Flandy Limpele.

“Mungkin bisa jadi karena faktor pelatih. Permainan kami kebaca. Walaupun Kak Flandy melatih saya sama Lisa cuma sebentar, tapi kan dia disini juga mengamati semua kan, kelemahannya kami, apa,” kata Rehan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, pada Rabu (8/11/2023).

