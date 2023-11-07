Update Ranking BWF Usai Hylo Open 2023: Rehan Naufal/Lisa Ayu Malah Turun Peringkat Usai Jadi Runner-up

Rehan Naufal/Lisa Ayu justru alami penurunan peringkat setelah tampil apik di Hylo Open 2023 (Foto: PBSI)

UPDATE ranking BWF usai Hylo Open 2023 sudah keluar. Tak ada banyak perubahan untuk pembaruan peringkat kali ini, terutama untuk para wakil Indonesia.

Namun, salah satu yang berubah adalah pasangan ganda campuran, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati. Uniknya, mereka justru turun peringkat setelah sukses menembus final dan menjadi runner-up di Hylo Open 2023.

Rehan/Lisa kini menempati peringkat ke-20 dengan total mengumpulkan 53.330 poin. Posisi mereka sebelumnya diambil alih oleh pasangan Jepang, Kyohei Yamashita/Naru Shinoya yang memiliki total 53.409 poin.

Dari sektor tunggal putra, tak ada perubahan yang terjadi pada sepuluh besar peringkat teratas. Wakil Indonesia yang mengalami perubahan posisi ialah Chico Aura Dwi Wardoyo yang naik satu posisi ke peringkat ke-22.

Sementara itu, Shesar Hiren Rhustavito mengalami penurunan sepuluh posisi dan kini menduduki peringkat ke-56. Wakil Indonesia lainnya, Tommy Sugiarto, juga turun lima posisi ke peringkat ke-73.

Sektor tunggal putri juga tak begitu banyak perubahan, terutama di peringkat atas. An Se Young (Korea Selatan) masih nyaman di puncak dengan mengumpulkan total 113.314 poin.