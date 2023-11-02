Hasil Hylo Open 2023: Rehan/Lisa Susul Dejan/Gloria ke Perempatfinal

SAARBRUCKEN - Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati berhasil menyusul Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja ke perempatfinal Hylo Open 2023 Super 300. Ganda campuran Indonesia itu menang dua gim langsung atas Mads Vestergaard/Christine Busch 21-17 dan 22-20 di babak 16 besar Hylo Open 2023.

Bermain di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Kamis (2/11/2023) petang WIB, Rehan/Lisa langsung tancap gas menyerang di awal pertandingan untuk unggul 3-0. Namun, Vestergaard/Busch dengan cepat bisa mengejar dan berbalik unggul 5-4.

Jual beli serangan dalam reli-reli panjang pun terjadi setelah itu di mana kedua pasangan kejar mengejar angka hingga mencapai skor 8-8. Sayangnya, duet Merah-Putih melakukan error menjelang interval sehingga ketinggalan 9-11.

Tampil menyerang setelah interval, Rehan/Lisa berhasil mengembangkan permainan dan balik menekan lawan. Hasilnya, mereka sukses berbalik unggul 16-13.

Tak menyerah begitu saja, Vertergaard/Busch lagi-lagi bisa menyamakan kedudukan menjadi 16-16. Namun, pasangan Pelatnas PBSI tampil sempurna di poin-poin kritis untuk mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-17.

Pada gim kedua, Verstergaard/Busch gantian memimpin lebih dulu hingga menginjak angka 6-4. Selepas itu, Rehan/Lisa mampu keluar dari tekanan dan berbalik unggul 7-6.