Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Formula E Jakarta 2024 Batal Digelar, Partai Perindo DKI Jakarta Sarankan Dua Hal Ini demi Balapan Tetap Berlangsung

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |16:06 WIB
Formula E Jakarta 2024 Batal Digelar, Partai Perindo DKI Jakarta Sarankan Dua Hal Ini demi Balapan Tetap Berlangsung
Seri Jakarta dicoret dari kalender Formula E 2024 karena bersamaan dengan periode Pemilu 2024. (Foto: Laman resmi Formula E)
A
A
A

JAKARTA – Seri Jakarta dicoret dari kalender Formula E 2024 karena gelaran tersebut berlangsung tepat ketika Indonesia berada di periode Pemilu 2024. Melihat kondisi itu, Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra, menyarankan dua hal agar Formula E 2024 tetap dapat dijalankan di Indonesia.

Meski tak menampik bahwa Pemilu 2024 lebih penting, menurut Effendi seharusnya jadwal pelaksanaan Formula E 2024 di Indonesia disesuaikan dengan waktu yang tepat. Sehingga bisa dicari tanggal yang terbaik, yang tentunya lebih aman.

Selain mengubah tanggal pelaksanaan balapan, Effendi juga menyarankan agar lokasi balapan bisa dipindahkan dari Jakarta. Ia menyebut banyak kota-kota besar di Indonesia yang bisa menjadi tuan rumah ajang balap mobil listrik tersebut.

"Formula E kan udah kontrak dengan kita, demi nama baik kita di kancah olahraga otomotor dunia. Mungkin lebih baik opsinya digeser tanggalnya ke tanggal yang lebih aman. Opsi lain digeser ke beberapa kota besar lain seperti Surabaya, Bali atau Mandalika sekalian," kata Effendi kepada wartawan, Rabu (1/11/2023).

Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra (Muhammad Gazza/MPI)

Effendi -- yang merupakan Bacaleg Partai Perindo DPRD DKI Jakarta Dapil 7 (Kecamatan Setiabudi, Kecamatan Cilandak, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Baru dan Kecamatan Pesanggrahan) ini-- juga menyayangkan terkait keputusan Federasi Automobil Internasional atau FIA yang langsung mencoret Indonesia dari kalender Formula E 2024 itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/37/3154209/formula_e_berlin_e_prix_2025-1WtX_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Formula E Berlin E-Prix 2025 di Vision+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149453/edoardo_mortara_kecewa_meski_finis_kedua_di_jakarta_e_prix_2025-1mhN_large.jpeg
Penyebab Edoardo Mortara Kecewa meski Finis Kedua di Jakarta E-Prix 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149297/dan_ticktum-sORi_large.jpg
Kisah Haru Dan Ticktum, Tak Bisa Berkata-kata Usai Menangi Formula E Jakarta E-Prix 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149290/niko_mueller-heTd_large.jpg
Finis Ketiga di Race Formule E Jakarta E-Prix 2025, Niko Mueller Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149279/nyck_de_vries-sgn7_large.jpg
Kisah Pembalap Berdarah Indonesia di Formula E Nyck De Vries, Tertarik Ikuti Perkembangan Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149278/dan_ticktum-zKFE_large.jpg
Campur Aduk Perasaan Dan Ticktum Usai Menang Perdana di Formula E Jakarta 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement