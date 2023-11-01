Formula E Jakarta 2024 Batal Digelar, Partai Perindo DKI Jakarta Sarankan Dua Hal Ini demi Balapan Tetap Berlangsung

JAKARTA – Seri Jakarta dicoret dari kalender Formula E 2024 karena gelaran tersebut berlangsung tepat ketika Indonesia berada di periode Pemilu 2024. Melihat kondisi itu, Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra, menyarankan dua hal agar Formula E 2024 tetap dapat dijalankan di Indonesia.

Meski tak menampik bahwa Pemilu 2024 lebih penting, menurut Effendi seharusnya jadwal pelaksanaan Formula E 2024 di Indonesia disesuaikan dengan waktu yang tepat. Sehingga bisa dicari tanggal yang terbaik, yang tentunya lebih aman.

Selain mengubah tanggal pelaksanaan balapan, Effendi juga menyarankan agar lokasi balapan bisa dipindahkan dari Jakarta. Ia menyebut banyak kota-kota besar di Indonesia yang bisa menjadi tuan rumah ajang balap mobil listrik tersebut.

"Formula E kan udah kontrak dengan kita, demi nama baik kita di kancah olahraga otomotor dunia. Mungkin lebih baik opsinya digeser tanggalnya ke tanggal yang lebih aman. Opsi lain digeser ke beberapa kota besar lain seperti Surabaya, Bali atau Mandalika sekalian," kata Effendi kepada wartawan, Rabu (1/11/2023).

Effendi -- yang merupakan Bacaleg Partai Perindo DPRD DKI Jakarta Dapil 7 (Kecamatan Setiabudi, Kecamatan Cilandak, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Baru dan Kecamatan Pesanggrahan) ini-- juga menyayangkan terkait keputusan Federasi Automobil Internasional atau FIA yang langsung mencoret Indonesia dari kalender Formula E 2024 itu.