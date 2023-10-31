Usai Gagal di French Open 2023, Irwansyah Bakal Latih Otot Kaki Anthony Ginting

RENNES - Pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah tampaknya menemukan salah satu hal yang membuat Anthony Sinisuka Ginting gagal bersinar di French Open 2023 dan beberapa turnamen sebelumnya. Sebab sepulang dari Prancis, Irwansyah mengatakan akan melatih otot kaki Anthony agar lebih kuat lagi.

Ya, tampaknya faktor otot kaki yang masih lemah membuat pergerakan Anthony tak bisa dikeluarkan secara maksimal. Hal itulah yang membuat Anthony pun gugur di perempatfinal French Open 2023.

Atlet bulu tangkis yang akrab disapa Ginting itu terhenti di babak delapan besar turnamen level Super 750 setelah kalah dari wakil China, Li Shifeng. Dia kalah dengan skor 15-21 dan 13-21 dan gagal melaju ke babak semifinal.

Secara garis besar , Irwansyah mengaku senang dengan permainan Anthony. Namun, Irwansyah tampaknya masih ingin Anthony memperkuat otot kakinya lagi.

"Ginting walaupun terhenti di babak delapan besar, tetapi dari keseluruhan permainannya sudah menunjukkan terus kemajuan," kata Irwansyah dalam keterangan resmi PBSI, Selasa (31/10/2023).

"Hanya memang nanti selesai dari French Open ini, pulang ke Jakarta mau dikuatkan lagi kekuatan otot kakinya," lanjutnya.