Juara French Open 2023, Jonatan Christie Geser Anthony Ginting dari Status Tunggal Putra Pertama Indonesia?

JUARA French Open 2023, Jonatan Christie geser Anthony Sinisuka Ginting dari status tunggal putra pertama Indonesia? Kedua pemain itu saat ini saling berdekatan di ranking tunggal putra versi BWF.

Jonatan sukses menjadi juara French Open 2023 Super 750 usai mengalahkan Li Shi Feng di babak final. Pada pertandingan di Glaz Arena, Rennes, Minggu 29 Oktober 2023 malam WIB, pemain kelahiran Jakarta itu menang 16-21, 21-15, dan 21-14.

Ini merupakan gelar ketiga yang diraih Jonatan sepanjang BWF World Tour 2023. Sebelumnya, pemain berusia 26 tahun itu juara di Indonesia Masters 2023 (Super 500) dan Hong Kong Open 2023 (Super 500).

Praktis, Jojo merebut gelar di level Super 750 pertamanya sepanjang karier. Ia juga menjadi tunggal putra Indonesia dengan torehan gelar terbanyak pada tahun ini.

Lalu, apakah gelar French Open 2023 itu sekaligus langsung membuat Jonatan sebagai tunggal putra pertama di Indonesia? Jika mengacu pada ranking BWF, jawabannya belum.

Hingga pekan lalu, Jonatan masih menghuni peringkat enam di ranking dunia BWF dengan poin 76.921. Sementara itu, Anthony Ginting bertengger di urutan dua dengan koleksi 86.611 angka.