HOME SPORTS NETTING

Masih Ingin Berkompetisi, Novak Djokovic Tegaskan Belum Mau Pensiun

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |21:05 WIB
Masih Ingin Berkompetisi, Novak Djokovic Tegaskan Belum Mau Pensiun
Petenis asal Serbia, Novak Djokovic. (Foto: Reuters)
A
A
A

PARIS – Petenis asal Serbia, Novak Djokovic mengaku masih ingin berkompetisi di dunia tenis. Karena itulah ia menegaskan belum memiliki keinginan untuk pensiun dari dunia tenis dalam waktu dekat ini.

Bukti bahwa Djokovic tidak akan pensiun dalam waktu dekat adalah dengan kembalinya ia mentas di Paris Masters 2023 pada pekan ini. Dia akan memulai perjalanannya di babak 32 besar yang akan dimulai pada Selasa (31/10/2023).

Ini akan menjadi turnamen pertama yang diikutinya setelah lebih dari enam minggu rehat dari dunia tenis. Kali terakhir dia bermain adalah saat menyabet Grand Slam ke-24-nya di Amerika Serikat Terbuka 2023 dan kemudian langsung membela Serbia di Piala Davis 2023.

Petenis berusia 36 tahun itu melewatkan turnamen-turnamen di Asia setelah berjaya di AS Terbuka 2023. Selama itulah, rumor beredar bahwa dirinya bakal memutuskan pensiun dalam waktu dekat setelah berhasil mencapai kejayaan membuat dirinya menjadi petenis dengan gelar Grand Slam terbanyak sepanjang masa.

Akan tetapi, Djokovic dengan tegas membantah rumor tersebut. Dia masih merasa muda dan bisa tampil kompetitif di turnamen-turnamen besar sehingga tak akan gantung raket dalam waktu dekat.

Novak Djokovic

“Saya tentu saja sangat bersyukur berada di posisi di mana saya berada saat ini dalam sejarah olahraga kami dan karier saya sendiri. Saya masih merasa muda dengan tubuh saya sendiri. Ini membantu saya dengan baik. Saya memenangkan tiga dari empat Slam tahun ini,” kata Djokovic dilansir dari Express, Senin (30/10/2023).

Djokovic pun menjelaskan secara detail bahwa dirinya bukanlah tipe petenis yang akan pensiun ketika berada di puncak tertinggi dalam kariernya. Juara Australia Terbuka, Prancis Terbuka dan Amerika Serikat Terbuka 2023 itu mengatakan akan terus berkarier selama masih bisa bersaing dan punya motivasi bermain.

Halaman:
1 2
