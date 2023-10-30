Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Serangan Maut Bagas Maulana/Shohibul Fikri Hampir Bikin Pebulu Tangkis Denmark Patah Tulang di French Open 2023

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |18:25 WIB
Serangan Maut Bagas Maulana/Shohibul Fikri Hampir Bikin Pebulu Tangkis Denmark Patah Tulang di French Open 2023
Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

SERANGAN maut Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri hampir bikin pebulu tangkis Denmark patah tulang di French Open 2023. Momen ini tepatnya terjadi babak perempatfinal French Open 2023.

Kala itu, Bagas/Fikri sukses tampil apik kala melawan wakil Denmark, Rasmus Kjaer/Frederik Sogaard. Dalam laga yang digelar di Glaz Arena, Prancis, Jumat 27 Oktober 2023 itu, Bagas/Fikri mampu menang dengan dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-17.

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri

Bagas/Fikri yang tampil on fire memang membuat ganda Denmark benar-benar kesulitan meladeni permainan mereka. Bahkan, ada momen di mana Bagas/Fikri membuat pebulu tangkis Denmark sampai harus menahan sakit karena berusaha menghalau serangan yang datang.

Dilansir dari channel Youtube Bangku Penonton, Senin (30/10/2023), dalam video berjudul “Kesakitan Hebat! Ganda Denmark Nyaris Patah Tulang Hadapi Serangan Bagas Fikri di French Open 2023”, terlihat cuplikan pemain Denmark harus bersusah payah sampai jatuh bangun guna menahan serangan ganda putra Indonesia. Salah satunya terjadi jelang interval gim pertama.

Kala itu, Bagas/Fikri tengah unggul dengan kedudukan 9-5. Pemain Denmark pun kemudian dibuat mengerang kesakitan setelah mencoba menghalau netting pendek yang dilancarkan Bagas Maulana.

Halaman:
1 2
